【特首選舉】政制及內地事務局今年度獲分配約8.7億　曾國衞：確保特首選舉公平、公開下舉行

▲ 曾國衞指，確保下月舉行的特首選舉繼續在公平、公開和誠實原則下舉行。（立法會直播截圖）

立法會財務委員會召開特別會議，討論政制及內地事務開支，政制及內地事務局局長曾國衞指，本財政年度獲分配約8.7億元，強調其中重要工作是做好行政長官選舉，當局會繼續與選舉管理委員會及選舉事務處總結經驗，確保下月舉行的特首選舉繼續在公平、公開和誠實原則下舉行。

他續指，當局會密切注意疫情走勢，並與衞生部門緊密溝通，制定合適的防護措施，務求令選舉在順利進行之餘，亦確保符合相關防疫規定不會增加疫情擴散風險。

另外，他又提及，特區政府正研究其他公職人員、包括法定機構人員的宣誓安排，待具體方案出台後，會向立法會滙報。而經修訂的《國旗及國徽條例》草案，會於本立法年度提交立法會審議。

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責任編輯: 陳葆琳