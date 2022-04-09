  • 21°C
香港時間 : 2022409日 (週六) 08:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【港產片】前《電影雙周刊》攝影師相片展　重溫張國榮梁朝偉片場風采

娛樂 08:19 2022/04/09

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

相展可重溫不少巨星昔日風采。（攝影：黃志明）

社交平台專頁「娛記正傳」近日我與 Master Room Cafe 合作，展出攝影師黃志明（ Louie） 於 1991至92 年在《電影雙周刊》時期遊走電影外景或專訪拍攝的香港電影男主角珍藏照。 

展品主角包括：周潤發、張國榮、梁朝偉、黎明、黃秋生、郭富城、梁家輝、張學友及導演吳宇森，重溫昔日電影美好時光。

91至92 年港產片承接着整個80年代的蓬勃發展，無論品質、票房均大放異彩，蜚聲國際。那個時期，造就了不少對亞洲及至國際具有影響力的電影明星。

（攝影：黃志明）

Louie 有幸參與其中，他說：「那時我才初出茅廬，能透過《電影雙周刊》去踏足電影世界，對我以後決定投入攝影師行列，起着一定作用。」

黃志明不喜歡說話，卻善於用菲林說故事!他對人物、光影構圖有他自成一格的觸覺，捕捉每位主角的不同面貌，他說：「我不想拍攝照片的主角只流於靚仔靚女的表面，希望透過我的鏡頭，去呈現他們另外的特質。」 

在展出的照片中，大家可以看到當年已是影帝級的梁家輝如何在雨中的大坑街頭狂奔、周潤發待機時的隨拍實錄、黎明作為天王的從容等等... 

（攝影：黃志明）

每張照片背後都有一個故事，一個攝影師視點的故事，這次 在「那些年的男主角」作品分享中，會一一公開。 

【娛記正傳 - 那些年的男主角】黃志明作品分享: 

日期：即日起至2022 年6月30日 

地點：Master Room Cafe

地址：觀塘偉業街223號宏利金融中心地下 G02 舖 

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【張國榮離世19年】榮迷難忘偶像親切風采　長情粉絲：每年都去文華悼念
23:59 2022/03/31
【張國榮離世19年】榮迷難忘偶像親切風采　長情粉絲：每年都去文華悼念
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
【白髮魔女傳】林青霞拍親熱戲只信任張國榮　因忽略好友情緒病而自責
15:13 2022/04/01
【白髮魔女傳】林青霞拍親熱戲只信任張國榮　因忽略好友情緒病而自責

你可能感興趣

【張國榮離世19年】榮迷難忘偶像親切風采　長情粉絲：每年都去文華悼念
23:59 2022/03/31
【張國榮離世19年】榮迷難忘偶像親切風采　長情粉絲：每年都去文華悼念
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
15:09 2022/03/14
【香港男神】討論區評選香港十大男神　四大天王有兩位入圍無MIRROR份
【白髮魔女傳】林青霞拍親熱戲只信任張國榮　因忽略好友情緒病而自責
15:13 2022/04/01
【白髮魔女傳】林青霞拍親熱戲只信任張國榮　因忽略好友情緒病而自責
張國榮 周潤發 張學友 郭富城 梁家輝 梁朝偉 黎明 黃秋生 演員 電影

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課
16:04 2022/04/07
【復課】楊潤雄：擬安排高小率先恢復面授　小學幼稚園初期只上半日課