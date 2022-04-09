【港產片】前《電影雙周刊》攝影師相片展　重溫張國榮梁朝偉片場風采

▲ 相展可重溫不少巨星昔日風采。（攝影：黃志明）

社交平台專頁「娛記正傳」近日我與 Master Room Cafe 合作，展出攝影師黃志明（ Louie） 於 1991至92 年在《電影雙周刊》時期遊走電影外景或專訪拍攝的香港電影男主角珍藏照。

展品主角包括：周潤發、張國榮、梁朝偉、黎明、黃秋生、郭富城、梁家輝、張學友及導演吳宇森，重溫昔日電影美好時光。

91至92 年港產片承接着整個80年代的蓬勃發展，無論品質、票房均大放異彩，蜚聲國際。那個時期，造就了不少對亞洲及至國際具有影響力的電影明星。

▲ （攝影：黃志明）

Louie 有幸參與其中，他說：「那時我才初出茅廬，能透過《電影雙周刊》去踏足電影世界，對我以後決定投入攝影師行列，起着一定作用。」

黃志明不喜歡說話，卻善於用菲林說故事!他對人物、光影構圖有他自成一格的觸覺，捕捉每位主角的不同面貌，他說：「我不想拍攝照片的主角只流於靚仔靚女的表面，希望透過我的鏡頭，去呈現他們另外的特質。」

在展出的照片中，大家可以看到當年已是影帝級的梁家輝如何在雨中的大坑街頭狂奔、周潤發待機時的隨拍實錄、黎明作為天王的從容等等...

▲ （攝影：黃志明）

每張照片背後都有一個故事，一個攝影師視點的故事，這次 在「那些年的男主角」作品分享中，會一一公開。

【娛記正傳 - 那些年的男主角】黃志明作品分享:

日期：即日起至2022 年6月30日

地點：Master Room Cafe

地址：觀塘偉業街223號宏利金融中心地下 G02 舖