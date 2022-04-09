【NFT】初創公司斥8位數攻元宇宙　辦虛擬動漫展+電影+演唱會

▲ VEX兩位創辦人葉宜昌（左）和馬家榮（右）。

這幾年香港受疫情影響，不少演唱會、展覽活動都取消或延期，而今年起捲起的元宇宙/NFT熱潮，就成為不少主辦商的新方向。近日便有初創公司斥資8位數字，創建以香港為基地的元宇宙平台，首炮並跟日本知名動畫公司「龍之子」合辦虛擬動漫展。

由資深演唱會製作人馬家榮及動漫展覽達人葉宜昌創辦的初創科技公司VEX，主力開發NFT技術及元宇宙領域，為IP 創作者、藝術家、音樂家、品牌以及用家締造全新互動模式。

VEX對於現時極為火熱的元宇宙/NFT市場甚為看好，創辦人之一的馬家榮便透露，公司現時集資8位數字，去開發香港自家元宇宙，除了首炮的「龍之子」動漫展覽，希望未來借著不同的IP項目，包括教育、旅遊、購物、音樂、電影等相關體驗，開展更多元宇宙項目。

馬家榮相信辦虛擬動漫展覽可為港人疫情下解悶：「因為大家都『餓』大型展覽很久，虛擬展覽亦不用再擔心要延期退票等煩惱，他更透露未來大半年有意將此元宇宙概念廷至演唱會製作。「不少外國歌手都做過虛擬演唱會，如Ariana Grande、Paris Hilton等，有別現時串流演唱會的一次過形式，虛擬騷可加入更多互動體驗，現時我也跟一些歌手正在洽談主辦類以概念的演唱會，甚至虛擬電影的體驗等。」

▲ 是次「龍之子」虛擬展覽同時慶祝公司60周年。

「龍之子」首個虛擬展覽

公司創業首作便夥同日本知名動畫製作公司「龍之子」（Tatsunoko Production）合作，除推出旗下經典動漫角色NFT外，並將於7月舉行「龍之子」首個元宇宙動漫展。

對動漫迷來說，「龍之子」絕不感陌生，此卡通王國由1960年代開始創製動畫，旗下經典角色不少，包括馬赫GoGoGo、乞嗤大魔王、神勇飛鷹俠、戰士高迪安、宇宙騎士利刃、功夫貓黨等，都陪伴不同年代的香港人成長。

曾舉辦多個實體動漫展覽如「吉卜力動畫世界」、「Frozon夢幻特展」的葉宜昌，坦言今次跟「龍子之」合作虛擬展覽，也花費不少心思。「日本過去雖然也搞過一些NFT項目，但對『龍之子』來說，今次既是回顧60周年，也是首次在海外主辦元宇宙形式的展覽，因此事前都需要很長時間的溝通，但能跟這間深具歷史和地位的動漫公司合作，對我們也是很有意義。」

是次虛擬展覽將會將有15款獨家「龍之子」 IP角色登場，首次登場的5款IP包括：神勇飛鷹俠、乞嗤大魔王、小蜜蜂、宇宙騎士利刃和功夫貓黨。

▲ 是次虛擬展覽首批發行8000粒NFT，其中一款為《功夫貓黨》。

而於4月份將會率先推出「NFT盲盒」，每套售價為65美元，當中包括一個約10厘米 （PVC 製）限量版龍之子實體手辦公仔，及相同角色3D Model NFT一枚。屆時買家可用持有的NFT，在7月的「龍之子元宇宙展覽館」 ，並可於展覽期間無限次進入、瀏覽及參與互動。

對比過去主辦實體展覽，葉宜昌表示現時虛擬形式有更大彈性。「我們不受場館高度、地方大小的限制，可省卻租金的成本，而投放在開發虛擬空間，建造更多天馬行空的體驗，如『龍之子』動漫角色來自不同時空，由《功夫貓黨》的江戶時代，到《小蜜蜂》的大自然森林，再去到《宇宙騎士利刃》的外太空，令展覽有更多不同體驗。」

葉宜昌並指是次虛擬展覽更著重線上線下的互動體驗，用家以一個大眾化，可獲得實物手辦公仔，同時亦有數碼資產的NFT，並可以動漫角色身份進入虛擬展覽場館，跟其他粉絲玩家交流，目標是把實體的IP帶入元宇宙世界。

記者：陳家昌