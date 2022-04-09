【第五波疫情】新冠病毒污水監測系統已採集全港約1萬個樣本　找出2.6萬宗初確個案

▲ 創新及科技局局長薛永恒。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（9日）繼續出席例行疫情記者會，出席的官員包括創新及科技局局長薛永恒。

薛永恒表示，過去兩年多一直以科技抗疫，在「2022年日內瓦國際發明展」公布得獎名單中，本港代表囊括204個獎項，創歷年新高，5間科研機構合共奪得17項金獎，45項銀獎及17項銅獎。

他說，其中全港已廣泛應用由香港大學研發的新冠病毒污水監測項目，奪得「日內瓦國際發明展」金獎，而有關項目在全港已採集約一萬個樣本，並找出2.6萬宗初確個案。

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記者：郭詩詩