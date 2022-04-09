【李家超參選特首】梁振英：支持李家超參選　香港未來充滿機遇

▲ 梁振英表示支持李家超參選行政長官。（經濟日報資料圖片）

前政務司司長李家超，今日（9日）舉行網上記者會，宣布參選第六屆特首選舉。全國政協副主席、前特首梁振英今日（9日）在社交平台發帖文，支持李家超參選行政長官。

梁振英指出，因為連續三年的反修例風波和新冠疫情的打擊，香港的經濟民生、對外聲譽和內部信心都備受打擊。在融入國家發展大局進程中，在中央政府和內地省市的大力支持下，香港的未來充滿機遇。

他又呼籲各行業各階層團結一致，全力支持新一屆特區政府在新的行政長官領導下，掌握機遇，重新出發；克服困難，突破框框；全面全速做好疫後重建工作，發展經濟，改善民生，並為下一代打造更堅實的發展基礎，強調自己對香港充滿信心，亦祝李家超參選順利。

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記者：伍瑋瑋