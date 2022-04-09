  • 27°C
香港時間 : 2022409日 (週六) 16:29
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【李家超參選特首】梁振英：支持李家超參選　香港未來充滿機遇

社會 15:38 2022/04/09

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

梁振英表示支持李家超參選行政長官。（經濟日報資料圖片）

前政務司司長李家超，今日（9日）舉行網上記者會，宣布參選第六屆特首選舉。全國政協副主席、前特首梁振英今日（9日）在社交平台發帖文，支持李家超參選行政長官。

梁振英指出，因為連續三年的反修例風波和新冠疫情的打擊，香港的經濟民生、對外聲譽和內部信心都備受打擊。在融入國家發展大局進程中，在中央政府和內地省市的大力支持下，香港的未來充滿機遇。

他又呼籲各行業各階層團結一致，全力支持新一屆特區政府在新的行政長官領導下，掌握機遇，重新出發；克服困難，突破框框；全面全速做好疫後重建工作，發展經濟，改善民生，並為下一代打造更堅實的發展基礎，強調自己對香港充滿信心，亦祝李家超參選順利。

【李家超參選特首】李家超：承擔歷史使命　未來施政三大方向，即看：下一頁

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：伍瑋瑋

相關文章

【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
今日 13:08
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
今日 14:56
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
今日 15:20
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做

你可能感興趣

【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
今日 13:08
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
今日 14:56
【李家超參選特首】外界憂缺金融財經管治及人脈　李家超：可以確保公平及公正
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
今日 15:20
【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做
梁振英 李家超 治療 疫情 林鄭月娥 香港

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
13:48 2022/04/08
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
今日 10:18
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應