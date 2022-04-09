【全民快測】林鄭透露快測平台昨日呈報個案較前天高　反映全民快測有成效

▲ 行政長官林鄭月娥。

本港第五波疫情回穩，政府呼籲市民一連3天做快速檢測，周六來到第2日。行政長官林鄭月娥今日（9日）繼續出席例行疫情記者會中，再次呼籲市民參與全民快速檢測。

林鄭月娥表示，一連3天做快速檢測可有效制定下一步防疫措施，加上由於感染Omicroni後或未有任何徵狀，市民或未知自己已「中招」繼而外出傳染病毒，呼籲市民參與全民快速檢測。

她說，當局已派發310萬個防疫服務包，涉270萬戶，另亦為未收到或有需要更多檢測劑的市民到89個補發站領取。她又說，由於是次行動全屬自願檢測，故未能了解知道有多少市民參與，但透露指截至昨日午夜，快測平台呈報的確診個案比前一天高。

全民快速檢測的有成效的，如果不做全民快測，一般的情況不論是快測或核酸的個案均是持續下降，而今日下午或可看見核酸個案會持續下降而快測呈報個案上升，而上升的速度不會是一、兩萬宗，而是在能力以內可處理到的，這也是一個很好的消息，亦反映社區不是有太多傳播鏈。

她又說，當確診數字下降至3位數字，將打算結束每日舉行的「抗疫記者會」：

我仍然很樂意見大家，但相信大家都好悶，亦不是有太多抗疫的問題，希望早些有這個場合消失，亦即反映香港疫情受控制。

她說，現時社區隔離設施分4類，包括中央援建、設於6個地方的社區隔離設施、竹篙灣檢疫中心及鯉魚門檢疫中心、早前租用的酒店，以及早前徵用的屋村及兩個過渡性房屋項目。她續指，如4月8至10日的全民快測沒有太多確診人士需要隔離，會優先將公屋或過渡性房屋交回居民，希望下周初檢視全民快測對社區隔離設施的影響，就可決定何時可以盡早歸還有關單位予相關的市民，讓他們盡快「上樓」。

至於在疫苗接種方面，她指出3至11歲兒童的接種率只有62％，對接種率的上升速度慢感到失望，呼籲家長安排小朋友打針。她又說，不同專家均檢視個不同兒童的感染個案，會對兒童造成很大的影響；另希望院舍的長者可以盡快打針。

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記者：郭詩詩