【全民快測】林鄭月娥呼籲市民參與全民快速檢測　更有利落實放寬社交距離措施

▲ （林鄭月娥社交網站圖片）

政府呼籲市民一連3天做快速檢測，周六來到第2日。行政長官林鄭月娥今日（9日）在社交網站再次呼籲市民參與全民快速檢測。

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林鄭月娥表示，只要得到更多市民的支持，就有更好的成效，更有利於落實政府早前宣布4月21日分三階段三個月放寬大部分社交距離措施，包括晚市恢復堂食、健身中心和美容院等重新營業、學生返回學校接受面授學習等。

你今天又做咗RAT未呀？

她表示，為了確保市民有足夠的快速抗原測試劑，當局已通過派發到户的「防疫服務包」為每個住戶送上20套測試劑，其後又在各區設立了89個增補站，供「補漏拾遺」，和方便市民多拿幾套快速抗原測試劑。她昨天下午就探訪位於港島東區的增補站，並感謝參與工作的義工和同事。

她提醒市民緊記如檢測結果呈陽性，應立即用手機拍下照片，並在24小時內呈報衞生防護中心「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」，避免外出，好讓政府安排適切的家居支援、隔離或治療。

我再次呼籲大家眾志成城、團結抗疫；勤做檢測、如實申報！

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記者：郭詩詩