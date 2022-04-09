【封區檢測】港府圍封沙田顯徑邨顯祐樓　料明日中午12時完成【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【15:30】港府圍封沙田顯徑邨顯祐樓

政府今日（9日）下午3時半起圍封沙田顯徑邨顯祐樓，目標明日中午12時完成有關行動。政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於今晚十時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會作安排方便行動有特別困難的人士採樣。

「受限區域」內，三個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，將無須於強制檢測行動中接受檢測。

【13:27】葵涌石籬（二）邨石富樓發現有19人未進行強制檢測

葵涌石籬（二）邨石富樓圍封行動今早10時完成，人員隨即在「受限區域」內執法，確認「受限區域」內所有人士已根據「相關宣告」及強制檢測公告的要求接受強制檢測。相關執法行動於中午約12時完成，政府共檢查了約360名受檢人士的檢測報告，發現有19人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。食物及衞生局局長在考慮到上述情況後，已根據第599J章撤銷「相關宣告」。

【09:58】葵涌石籬（二）邨石富樓約1％住戶染疫

政府昨日（8日）下午3時半起圍封葵涌石籬（二）邨石富樓，有關行動今早10時完成。其間共有約1510接受了檢測，當中共發現16宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中49戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick港聞組