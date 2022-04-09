【封區檢測】葵涌石籬二邨石富樓發現16宗確診　中招率約1％【不斷更新】

▲ （陳靜儀攝）

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。衞生防護中心指出，每日確診數目仍在高水平，社區仍有多條傳播鏈，呼籲市民切勿鬆懈。

【09:58】葵涌石籬（二）邨石富樓約1％住戶染疫

政府昨日（8日）下午3時半起圍封葵涌石籬（二）邨石富樓，有關行動今早10時完成。其間共有約1510接受了檢測，當中共發現16宗陽性檢測個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。



此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪約790戶，當中49戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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記者：TOPick港聞組