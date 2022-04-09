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【復課安排】專家憂復課後感染數字反彈　促校方分隔未打針學生及上學前快測

社會 10:49 2022/04/09

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第五波疫情波及不少兒童及青少年，至今更有8名兒童染疫亡。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，3至11歲兒童接種率「企硬」在約6成水平，料仍有約14萬兒童未打針，呼籲部分不相信疫苗接種的家長要看清事實，又認為學校也應多勸家長帶小朋友接種疫苗，將該群組的接種率推高至9成。

他今早（9日）在一個電台節目中提到，當局檢視了逾千名染疫兒童個案，當中有約15％患者曾現抽筋症狀，雖多數是由發燒引起，但其比率遠比流感或副流感高，提醒市民千萬不應將新冠病毒視為感冒，又建議在教育圈內公開每間學校的疫苗接種率，惟強調並非作比拼，而是同舟共濟。

他表示，有曾感染的小朋友出現「兒童多系統發炎綜合症」，強調接種疫苗後可大大減少出現死亡、重症、抽筋及腦炎等的機會，甚至是接近零。

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華指出，醫管局錄得15宗染疫兒童在康復2至5周後，出現「多系統發炎綜合症」，並擔心會出現後遺症，指當局將於兒童醫院成立門診，長期監察患者。他又呼籲家長留意小朋友康復後的情況，會否有嘔吐、腹瀉、心跳快等病徵。

全部的器官包括腦、肝臟、肺、剛才提及的腸道，甚至心臟有發炎現象，我們擔心多系統發炎綜合症會有長期情況，所以醫院管理局將在兒童醫院成立門診為小朋友覆診，我們說的是長期覆診和針對不同器官的覆診，一方面監察著有沒有甚麼問題，另一方面是搜集數據，看看有沒有出現後遺症。

對於本月中起學校將逐步恢復面授課，他說，目前3至11歲小童已打針的比率只有61%，形容情況不理想，加上目前距離恢復面授課只有短時間，擔心疫情會反彈，兒童或會在第六波疫情受感染，建議家長盡快帶小童打針；另建議學生要先進行快速測試再上學，而校方也應考慮將已接種及未接種疫苗的學生分隔。

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責任編輯：郭詩詩

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