【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】

▲ 34歲港媽墮崖魂斷西貢撿豬灣，遺下14歲兒子。

不時出現行山意外，7日（周四）警方接報發現一名行山人士身亡，該死者是姓曾34歲女子，熱愛行山拍攝，據悉她與14歲兒子居於馬鞍山恆安邨相依為命，事後有親友接走其兒子代為照顧。

▲ 一名34歲女子日前行山不幸離世。（facebook圖片）

失足從山上墮下亡

事發在破邊洲撿豬灣沙灘，警方7日下午1時59分接報，有行山客發現一名懷疑女子屍體，警方及消防接報到場，證實女子明顯死亡。據警方初步驗屍發現，死者財物完好，頭部有傷痕，懷疑在破邊洲附近撿豬灣行山時，失足從山上墮下石灘身亡，死因並無可疑。

死者是姓曾34歲女子，人稱「阿敏」，阿敏熱愛行山，在其個人社交網站可見，她經常上載各處遠足的相片，足跡遍及鳳凰山、大棠山、西貢萬宜水庫及大帽山等等，她拍攝自己人像外，也有拍攝星夜、日出等風景照。去年4月3日，她似想半夜前往西貢行山，在facebook群組「馬鞍山之友」問︰「請問有開夜晚綠色的士的朋友嗎？半夜叫車入西貢東壩那裡會難找車嗎？謝謝」。

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曾言行山很小心

此外，曾有友人留言呼籲她「行山小心一點」，她有回覆「謝謝很小心」，可惜不幸發生。據悉，阿敏當日放假下午2時許離家外出，她沒向家人言明前往哪處，相信一如以往去行山，其後被發現在西貢撿豬灣行山時墮下亡。

▲ 友人叮嚀她要注意安全。（facebook圖片）

有馬鞍山街坊指阿敏與一名14歲兒子搬到恆安邨約兩年，母子相依為命，阿敏父母偶然會前來探望。事發後，有警員上門調查，另有一名相信是親友的男子接走阿敏兒子代為照顧。

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攀山專家︰注意石頭鬆脫

攀山專家鍾建民指出近年出現多宗行山意外，緣於近年越多市民喜歡行山，從而增加意外發生的機會。他又指，山上有不少位置埋藏石頭鬆脫的情況，容易令行山人士誤墮陷阱，不少行山人士都喜歡拍照留念，但當進行每一個動作時，要先觀察周邊環境是否安全，即使失足這些簡單的意外，都會變成嚴重意外。鍾建民提醒，市民不要獨自行山，若發生意外時，同伴可互相照應。行山前亦要做好計劃，包括行山路線、隨身裝備等等，並要留意天氣情況。

個人行山裝備包括地圖、指南針、哨子、電話（流動充電池）、照明及後備電池、少量食品、登山鞋（防水更佳）、雨衣、個人藥品及急救包、行山杖和背包，如要前往崖壁，需帶備頭盔，安全帶及繩索保護。

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責任編輯︰王明芳