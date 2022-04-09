【新聞之花】張寶華揭主播明爭暗鬥　回應被岳少「照顧」傳聞：老闆太多靚女朋友

▲ 前新聞之花張寶華。

曾被前國家主席江澤民怒斥「Too simple, sometimes naïve！」一罵成名的前新聞之花張寶華（Sharon），1995年中大新聞系畢業後，先後任職《南華早報》及有線新聞任政治版記者超過10年。及至2007年獲富豪林建岳賞識，轉型成為上巿公司高級副總裁甚至董事。

2015年離開岳少公司後，張寶華近年除了變身成功KOK外，最新更開設畫廊「SC Gallery」栽培本地藝術家。

張寶華接受商台《星光背後》主持人梁泰來專訪，首度播露當年擔任有線中國組記者時，曾經歷像韓劇《愛上女主播》般同事間勾心鬥角的經歷。

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不喜歡坐堂做主播

張寶華說：「由始至終，我喜歡採訪不愛坐堂做主播！但女人多就一定有是非，化妝師化你個妝好不好都有得嘈！即使我外出採訪，也遇過鬆踭、被跣的經歷。」

她回憶昔日當記者「跑新聞」的往事：「好記得有一年被派往北京人民大會堂採訪全國人大會議，就曾被同組某同事偷去記者證失入場採訪機會，明知是同事有心跣你，但你無咗個記者證，既不能即時返香港，只可以每天在天安門廣場門口由朝早6點開始等問回應。」

張寶華續道：「那次天天如是，加上3月又凍，很辛苦。但無辦法，明知人家玩你，但無辦法，鬼叫自己論盡將自己的東西隨處放咩！」

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被江澤民怒斥

相信這位前新聞之花最為人熟悉及惹同輩妒忌，莫過於2000年曾在北京採訪時任中共總書記江澤民時，不斷追問這位前國家領導人是否「欽定」前特首董建華連任，觸發張寶華被江澤民怒斥成為當年哄動全港以致國際性的新聞。

對此事，張寶華重申從不後悔自己當年的做法：「你而家畀我做多次，我都係會咁『Chur』住問，是好正常嘅問題，唔問先唔正常！」

她強調做記者的天職就是發問問題：「記者可以唔識寫嘢，但一定要識問問題，記者唔識問問嘅話，你就唔qualify做記者了！」

▲ （經濟日報圖片）

與林建岳傳緋聞

2005年，張寶華結束記者生涯離開有線到英國牛津大學修讀Media Law and Policy。回港後，得到林建岳賞識成功轉型，在2007年更成為豐德麗控股有限公司的高級副總裁，2011年，再成為豐德麗控股有限公司的董事，直至2015年離開集團。

至今仍未婚的張寶華，談及當年社交圈曾有傳她任職岳少公司時曾被被對方追求兼照顧，直言自己也聽過傳聞，但不曾有人問她回應，對此，她重申沒有嬲：「因為老闆太多靚女朋友，所以大家誤會咗，以為任何靚嘅女仔在他公司做，就等於被他追求。」

由大集團的高級副總裁再做到董事，平步青雲的她並不怪旁人有任何的揣測，只是世俗人對漂亮女人的偏見；「我唔會嬲！一般人覺得你咁靚女，做到咁嘅職位，唔係靠男人？靠咩？」

她坦言對這些閒言有另一種見解：「現在我當是一種compliment（恭維說話）！即大家認為我靚，又抑或是我有能力，但不好意思，我又生得靚，又有能力！」

