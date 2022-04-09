【復課檢測】教育局擬復課後要求學生較頻密快測　楊潤雄：令學校環境更安全

▲ 教育局正與衞生防護中心討論復課後檢測安排。（馮漢柱攝）

教育局擬復活節假後學校分4階段恢復面授課，小學四至六年級先行，5月初擴展至初小和高中，5月中全港學校可以恢復面授，會先以半日課為主。不同年級復課詳細時間表，即看:【下一頁】

教育局局長楊潤雄今日（9日）出席電台節目時指，初步打算在恢復面授課堂後要求學生進行較頻密的快速測試，讓學校更掌握校內的感染情況，至於測試的頻密程度，確診或陽性比率去到幾多需要停課，就仍有待與衞生防護中心商討後敲定，料最快4月中落賓細節：

我們有個想法，現在正與衞生防護中心在談，如果可以有一些密些的檢測，能夠掌握到每天的確診數字情況，衞生防護中心覺得可容許有多些空間，例如間中只有一個個案發生就未必需要，但這個我們現在還在討論細節，這個會影響，比如他們會不會要求我們做快速測試、要多頻密等等的因素。

他表示快速測試，令學校環境更加安全，學校更可掌握學生情況，相信是值得做的事，當局亦會顧及清貧學生的需要，為他們提供快測套裝。至於為何在每日確診仍有過千宗時復課，他指現時疫情呈向下趨勢，亦多了學生接種疫苗；而半日課相對靜態，考慮到學生成長及精神健康，要平衡學生的整體需要。

對於有專家建議，恢復面授後可以安排未打針的學生坐近課室近窗邊位置，但不可以課室外活動，楊潤雄指會考慮相關意見，與政府的衞生專家研究，他希望學校盡量保持通風，但未必可以硬性規定。

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記者：伍瑋瑋