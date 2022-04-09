【消費券1萬】老公交大部分家用未上繳消費券　港媽呻家庭共產︰唔俾全部都要俾一半

▲ 有港媽呻老公未上繳消費券。

政府本周已發放首階段$5000消費券，一家大細趁機會四出購物。有港媽於網上討論區大呻，丈夫未如去年一樣上繳消費券，她指自己是共產家庭，夫妻一起承擔家庭開支。她認為如丈夫不上繳消費券，要用她的消費券應付家庭開支並不合理。

該名港媽昨日（8日）於「親子王國討論區」，以「老公，已成年仔女有無比返消費券錢你」為題發帖文，表示丈夫去年將$5000消費券轉成現金給她買餸，可是「今年派$10000老公仲未有聲氣 」。至於成年的兒子首次獲發消費券，會用以購買新手提電話，剩餘的錢就請她食飯。但丈夫暫未交出消費券，令她失望︰

因為屋企一直共產，唔通要我用自己消費券買餸呀？唔俾全部都要俾一半啦！

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丈夫每月交出大部分人工

帖文引發大批媽媽網民討論，不解港媽的行為，提出「點解要喉住人哋啲錢？」、「自己都有消費券，點解要貪埋老公嘅呢？」、「自己有自己嗰份，點解要俾埋你？」港媽解釋︰

屋企開支大家有份，無理由剩係我一個俾，老公大部分人工係交俾我㗎！

港媽指自己有工作，公一份婆一份，她負責管理家庭財務。她強調沒有家用，私己也不多，認為「如果靠佢份人工可以養起屋企，仲有錢儲先叫家用」。她補充，與丈夫擁有兩個聯名戶口，一個戶口用以支付信用卡卡數，當中是家庭日常購物開支，另一個戶口則用作儲錢。

網民︰消費券額外錢各有各用

有網民覺得她貪心，她反駁自己購物慾不大，大部分錢都用於家庭，消費券也是用來一家外出食飯及買電器。她強調除了買餸外，夫妻想買東西都要商量，「我買個煲成千蚊都要傾㗎」、「我同佢買電話都喺儲備度拎」。她暫時未叫丈夫上繳消費券，打算等多兩日「佢再唔醒水就出聲拎」。

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責任編輯︰王明芳