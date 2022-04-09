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【兒童染疫併發症】兒科醫生拆解「多系統發炎綜合症」　拆解9大警號症狀

社會 12:26 2022/04/09

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瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華。（資料圖片）

第五波疫情波及不少兒童及青少年，醫管局專家小組至今接獲15宗染疫兒童在康復2至5周後，出現「多系統發炎綜合症」。瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華今日（9日）在電台節目中拆解「多系統發炎綜合症」的影響及症狀，呼籲家長要留意子女是否出現情況。

關日華表示，醫管局錄得15宗染疫兒童在康復2至5周後，有機會出現細胞因子風暴，即是身體失控地釋放白血球，引致全身嚴重發炎，構成多系統發炎綜合症，症狀如下：

  • 患者或會突然持續多日發燒至攝氏39或40度
  • 腦部疲倦
  • 活動能力減退
  • 腸道或受影響出現肚痛、嘔吐、腹瀉情況
  • 患肝炎
  • 小童凝血有問題，出現血流不止情況
  • 出現類似「川崎症」症狀，包括眼膜炎、嘴唇發紅及爆裂、淋巴核腫大、皮膚出現紅疹
  • 部分一至兩歲小朋友在接種卡介苗的位置紅腫
  • 嚴重個案甚至會影響心臟，導致心衰竭須以強心藥物支持

他呼籲家長如果發現小童康復後出現這些徵狀，要盡快求醫。他早前亦提到，當局暫未接獲成人康復後出現多系統發炎綜合症個案，料因兒童免疫反應較強，染疫後較易引起炎症反應所致，惟暫未掌握有關綜合症的發病率及死亡率。

在跟進兒童染疫方面，他說，醫管局將會在兒童醫院設立門診，為染疫兒童作長期覆診，並監察康復進度，並收集更多有關後遺症的數據。

全部的器官包括腦、肝臟、肺、剛才提及的腸道，甚至心臟有發炎現象，我們擔心多系統發炎綜合症會有長期情況，所以醫院管理局將在兒童醫院成立門診為小朋友覆診，我們說的是長期覆診和針對不同器官的覆診，一方面監察著有沒有甚麼問題，另一方面是搜集數據，看看有沒有出現後遺症。

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記者：郭詩詩 

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