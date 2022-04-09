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【特首選舉】資審會主席任命下周公布　林鄭：有信心4月23日前可審查候選人資格

政治 12:30 2022/04/09

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特首林鄭月娥。（資料圖片）

特首選舉提名期自本月3日展開，16日結束，前政務司司長李家超周三辭職宣布參選，同時資格審查委員會主席之位懸空。特首林鄭月娥指，下周會公布資審會主席的新人選，並表示有信心資審會於4月23日前，得以召開會議，審查特首候選人的資格。

林鄭今日出席例行抗疫記者會時表示，隨著徐英偉辭任民政事務局局長，以及李家超辭任政務司司長，現時資審會只餘下兩名官方成員。她將會再次作出委任，而委任人選必定是獲得中央政府任命的主要官員，但今天未能公布。

她重申，法例並無列明主席之位必須由政務司司長擔任，稱相信下個星期就會公布委任哪一位官員作為資審會的主席。根據香港選舉法例列明，4月23日前必須有以核准的侯選人，她說，有信心資審會此前能夠成立，並開會審查特首選舉候選人的資格。

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記者：陳葆琳

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