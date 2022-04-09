【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技

▲ 《反起跑線聯盟》

ViuTV劇集《反起跑線聯盟》在昨晚（4月8日）播出大結局，劇情最後沒有「白武士」現身幼稚園，雖然不是傳統happy ending，不過普遍網民覺得這更貼近現實，反而喜歡編導此安排。

至於《反起跑線聯盟》女主角梁詠琪（Gigi）在個人社交網上載多張與《反起跑線聯盟》台前幕後的合照，並撰寫長抒發拍攝感受。

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欣賞周家怡潘燦良

對劇集完結感依依不捨的她首先多謝導演劉偉恒：

導演，多謝你搵我從度劇本開始就參與這個project，今日終於到了播出大結局的一日，記得去年初你講拍這劇的初心，既單純又正面，純粹希望帶一部合家歡的電視劇，讓港人在家輕輕鬆鬆睇吓劇，放鬆吓…今日非常替你開心，因為你做到了，至少我們一家晚上開開心心追劇追得很開心，家中長輩和小朋友都睇到笑聲震天！多謝你！

然後，Gigi提及拍檔周家怡、潘燦良：

Venus（周家怡飾），好開心有你戲裡戲外這位好朋友，和你演對手戲都令我特別愉快安心，現場有人陪我食素餐餐一齊搵素食也是樂趣之一。多謝你！ Charles（潘燦良飾），台下看你神級演技已經令人讚嘆，面對面與你演戲更是獲益良多。多謝你！

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與瑤瑤情如母女

接住，Gigi對劇中「家人」表示：

瑤瑤爸爸（強尼飾），雖然第一次合作，但有如此穩重又有紳士風度的男士當我老公，覺得溫暖又安心！多謝你！ 瑤瑤（小演員張曦晨飾），好榮幸能做你15集媽咪，你是我拍戲以來年紀最細的拍檔，見你玩時活潑開朗，工作時專注認真，成熟懂事令人喜愛！相信你自信開朗的個性必定是來自美滿家庭滿滿的愛，你一定要好好愛錫爸爸媽媽哥哥，將來做個有用的人，報答父母呀！或許一日我們會再次一齊拍戲，再續這份緣分呢！多謝你！

此外，她續稱：

孔校長（袁富華飾），好喜歡和你聊天，戲裡戲外都感受到你照顧後輩的心情。多謝你！」 張生張太、羅生羅太、楊生楊太、李老師、張老師、嫲嫲，仲有各位小朋友，珍惜初次合作的緣分，希望有緣再相會！多謝你們！

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向父母打氣功德無量

最後，Gigi不忘感謝《反起跑線聯盟》所有幕後人員：「你們每一位都非常專業有禮，多謝你們的照顧，能遇如此優秀團隊實在難得，祝福大家！多謝你們！」

她還多謝著名香港電影美術指導文念中為她配襯大量戲服：「讓我做個有型的FTM！多謝你！」Gigi更提及：「仲有陪我拍足近3個月戲的助手Zeth，照顧我之餘仲好照顧其他演員和小朋友，人見人愛！多謝你！」

此外，向監製黃子桓夫婦致謝：「還有多謝Edmond（黃子桓）同Carme（鄭嘉敏），製作有意義又溫暖的合家歡電視劇，和ViuTV的投資，帶給香港人歡樂和給各父母們於疫情期間打打氣，多謝你們！功德無量！最後多謝觀眾的喜愛和支持！」