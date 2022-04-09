  • 27°C
香港時間 : 2022409日 (週六) 13:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首

政治 13:08 2022/04/09

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

全國人大常委譚耀宗。（資料圖片

前政務司司李家超，將於今日下午2時半舉行網上記者會，宣布參選特首全國人大常委譚耀宗透露，很多選委主動要求提名李家超，期望取得超過三分之一選委提名，即約500張提名票，目標爭取高票當選特首。李家超將透過電話、視像形式與選委聯絡，亦會親身拜訪選委。

傳擔任李家超競選辦公室主任的譚耀宗，今接受一個電台節目時透露，其競選辦有數名有份量的寫手及智囊協助撰寫李家超政綱。 他又提及，自己對李家超的幫助比過往候選人多，又稱相信李不是很早前已準備出選，而他自己亦是在李家超考慮並作出決定後，才獲其告知參選。

譚耀宗認為，李家超是特首的合適人選，又稱非常欣賞及認同李家超過往工作表現、履歷及政治立場，形容李家超為人隨和、願意聽取意見，並有公共管理經驗，很多人對李家超都有寄望，中央亦對之信任，相信香港人會接受，希望他能帶領香港前行。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。
立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：陳葆琳

相關文章

【特首選舉】李家超宣布參選特首　明午2時30分召開網上記者會交代
22:55 2022/04/08
【特首選舉】李家超宣布參選特首　明午2時30分召開網上記者會交代
【特首選舉】梁君彥：李家超有擔當、願意聆聽意見　盼下屆行政立法關係更好有利解決深層次予盾
15:24 2022/04/08
【特首選舉】梁君彥：李家超有擔當、願意聆聽意見　盼下屆行政立法關係更好有利解決深層次予盾
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
16:26 2022/04/08
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
【特首選舉】政制及內地事務局今年度獲分配約8.7億　曾國衞：確保特首選舉公平公開下舉行
23:04 2022/04/08
【特首選舉】政制及內地事務局今年度獲分配約8.7億　曾國衞：確保特首選舉公平公開下舉行
【特首選舉】黃玉山形容李家超有魄力、有擔當　可助香港抵擋外來勢力
21:33 2022/04/08
【特首選舉】黃玉山形容李家超有魄力、有擔當　可助香港抵擋外來勢力
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心
22:06 2022/04/08
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心
【特首選舉】資審會主席任命下周公布　林鄭：有信心4月23日前可審查候選人資格
今日 12:30
【特首選舉】資審會主席任命下周公布　林鄭：有信心4月23日前可審查候選人資格

你可能感興趣

【特首選舉】李家超宣布參選特首　明午2時30分召開網上記者會交代
22:55 2022/04/08
【特首選舉】李家超宣布參選特首　明午2時30分召開網上記者會交代
【特首選舉】梁君彥：李家超有擔當、願意聆聽意見　盼下屆行政立法關係更好有利解決深層次予盾
15:24 2022/04/08
【特首選舉】梁君彥：李家超有擔當、願意聆聽意見　盼下屆行政立法關係更好有利解決深層次予盾
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
16:26 2022/04/08
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
政治 譚耀宗 電子消費券 政務司 特首選舉 人大常委 李家超

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
16:55 2022/04/07
【金宵大廈2】伍詠薇為演非常母親減磅變人乾　坦言難忘亡夫翁江培：係我真愛
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
13:48 2022/04/08
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期