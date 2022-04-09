【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首

▲ 全國人大常委譚耀宗。（資料圖片

前政務司司李家超，將於今日下午2時半舉行網上記者會，宣布參選特首全國人大常委譚耀宗透露，很多選委主動要求提名李家超，期望取得超過三分之一選委提名，即約500張提名票，目標爭取高票當選特首。李家超將透過電話、視像形式與選委聯絡，亦會親身拜訪選委。

傳擔任李家超競選辦公室主任的譚耀宗，今接受一個電台節目時透露，其競選辦有數名有份量的寫手及智囊協助撰寫李家超政綱。 他又提及，自己對李家超的幫助比過往候選人多，又稱相信李不是很早前已準備出選，而他自己亦是在李家超考慮並作出決定後，才獲其告知參選。

譚耀宗認為，李家超是特首的合適人選，又稱非常欣賞及認同李家超過往工作表現、履歷及政治立場，形容李家超為人隨和、願意聽取意見，並有公共管理經驗，很多人對李家超都有寄望，中央亦對之信任，相信香港人會接受，希望他能帶領香港前行。

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責任編輯：陳葆琳