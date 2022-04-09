【消費券1萬】逛超市菜檔陌生男尾隨疑想偷八達通　大埔街坊呼籲剛出消費劵要小心

▲ 消費券發放首日，有大埔街坊遭陌生男尾隨，疑想偷其八達通。

政府本周四（7日）已發放首階段$5000消費券，有不少市民以八達通收款。近日，有大埔街坊逛超市時用八達通付款，其後懷疑被小偷跟上，沿路行不同地方都有名可疑陌生男尾隨，疑似想偷其八達通。

多名網民遺失八達通

政府今年繼續向市民派發電子消費券，每名18歲或以上港人及新來港人士派$10,000的電子消費劵，會透過不同的儲值支付工具派錢，如市民使用八達通收款，將首先獲發上限最多$3000。近日，在大埔地區社交平台「大埔人大埔谷」、「大埔TAI PO」有多名網民發帖尋遺失八達通。

請問咁多位喺呢3日喺大元至大埔中心一帶有冇執到一個黃色卡套，內有八達通和針卡紀錄。

請問有人今日（7日）中午12點前後喺大埔墟大明里7-11附近執到八達通嗎？

8/4/2022 11:00-11:30喺老鳯茶居對出巴士站跌左張成人個人八達通，請問大家有無執到呀？

除了有尋遺失八達通帖文之外，也有多個有關執到八達通找失主帖文，未知是卡主不小心遺失，抑或是被偷去後亂丟。

最新影片︰

陌生男尾隨疑想偷八達通

有名網民昨日（8日）在facebook群組「大埔人大埔谷」得知近兩日好幾位網民不見八達通，所以就此分享7日的經歷，事主指可能只是多心，但都可當警剔，「提提大家提防小手，須防人不仁」，當時事主身處大埔墟，行了超市及街市。

噚日朝早喺四里街買餸，由出入百佳，隨手喺背囊最外格攞張八達通找數開始，然後去佳寶，去菜檔……就覺得有個男人總喺我身邊，但唔見佢買嘢。

事主懷疑該陌生男見他隨手將八通達放在背囊最外格，很易取走，加上當天屬首天發放首階段$5000消費券，若以八達通收款，八通達內就有$3000。

當時事主有感不對路，有言雖然不排除自己敏感想多了，但就不敢再隨手放張八達通。網民特意發帖提醒大家在人多地方，小心保管財物包括八達通。

幾千蚊話多唔多，話少唔少，總會引人垂涎，大家小心啲！

網民︰記低八達通號碼報失

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊：https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳