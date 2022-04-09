  • 27°C
香港時間 : 2022409日 (週六) 14:57
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選

社會 13:24 2022/04/09

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

前政務司司長李家超周三辭職宣布參選特首選舉。

前政務司司長李家超周三辭職宣布參選特首選舉。政府紀律部隊人員總工會今日（9日）發表聲明，表示支持李家超有意參與來屆行政長官選舉。

聲明指，李家超過往在政府四十多年擔任不同崗位的服務和經驗，定能帶領特區政府，推動政府及政策改革，維持香港的繁榮穩定。而李家超在任政府期間，勇於擔當，推動香港國安法，止暴制亂、回復社會秩序，更充分展示了對國家安全的承擔。

聲明指，工會深信李家超定能團結社會各界，帶領香港走出因疫情所引致的困境，推進一國兩制實踐行穩致遠，保持香港特別行政區繁榮穩定，絕對是出任行政長官的理想人選。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩

相關文章

【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
16:26 2022/04/08
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
今日 13:08
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心
22:06 2022/04/08
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心

你可能感興趣

【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
16:26 2022/04/08
【特首選舉】陳亨利：李家超是下屆特首合適人選　形容對方作風果斷「真漢子」
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
今日 13:08
【特首選舉】譚耀宗：目標取得逾三分一選委提名　李家超高票當選特首
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心
22:06 2022/04/08
【特首選舉】李家超警隊出身　前上司任達榮稱讚：工作投入、細心
治療 國安法 疫情 一國兩制 私家醫院 選舉 政務司 香港經濟日報 特首選舉 李家超

最高瀏覽

【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
15:14 2022/04/07
【超市大搜查】攝取過量類雌激素可致癌症性早熟　8款通過生物測試無毒牛奶名單
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
13:48 2022/04/08
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
今日 10:18
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應