【特首選舉】政府紀律部隊人員總工會支持李家超參選　讚其為出任行政長官理想人選

▲ 前政務司司長李家超周三辭職宣布參選特首選舉。

前政務司司長李家超周三辭職宣布參選特首選舉。政府紀律部隊人員總工會今日（9日）發表聲明，表示支持李家超有意參與來屆行政長官選舉。

聲明指，李家超過往在政府四十多年擔任不同崗位的服務和經驗，定能帶領特區政府，推動政府及政策改革，維持香港的繁榮穩定。而李家超在任政府期間，勇於擔當，推動香港國安法，止暴制亂、回復社會秩序，更充分展示了對國家安全的承擔。

聲明指，工會深信李家超定能團結社會各界，帶領香港走出因疫情所引致的困境，推進一國兩制實踐行穩致遠，保持香港特別行政區繁榮穩定，絕對是出任行政長官的理想人選。

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責任編輯：郭詩詩