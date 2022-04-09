【好人好事】疫情下長者低收入家庭生活艱難　善心機構向劏房戶派防疫用品

▲ 香港關愛扶貧協會向劏房戶派發防疫用品，幫助他們度過困境。（相片由香港關愛扶貧協會提供）

政府自4月2日起向全港住戶派發「防疫服務包」，即使劏房戶的單位一劏多戶，也只獲派一個防疫服務包。有單位甚至劃出16間劏房，儼如現代版「七十二家房客」，而劏房更是「三無大廈」，即沒有業主立案法團、沒有任何居民組織及沒有管理公司的大廈。有善心機構向劏房戶派發防疫用品，幫助他們度過困境。

新冠肺炎疫情為長者帶來了無形壓力，特別是對低收入家庭的影響更大。按衛生防護中心報告，由第五波疫情開始至第十周，觀塘區錄得最多確診者，佔總數的12.8%；其次為元朗區（9.5%）、沙田區（9%）、黃大仙區（7.5%）及葵青區（7.4%）。

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這些地區都有不少低收入家庭居住，在疫情下他們面對種種挑戰，生活更見艱難。政府派發防疫服務包，在鄉郊地方，民政事務署會安排予鄉事委員會及各村落的村代表派發。然而部分村落是屬於非原居民村，沒有所屬村公所，難以取得防疫服務包。

有見及此，香港關愛扶貧協會聯同社工、義工，親身到北區一帶的劏房，為住戶送上快速檢測劑及防疫用品。該會致力為65嵗以上雙老、獨居長者，領取長者生活津貼或綜援長者、低收入家庭的病人及照顧者、癌症病童及家長、傷健及復康人士、基層人士（清潔工、拾荒者、劏房戶、鄉郊長者）服務。

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香港關愛扶貧協會鳴謝 give2asia、恒基物管部轄下恒愛義工隊，向該會捐出3千多套快速檢測劑，及劉菀薇女士、黃家兄妹合共捐出蓮花清等口服防疫品接近400盒予劏房戶。該會雖沒有任何政府資助，但感謝社會人士及商界之支持，將資源送到有需要的人士手上。

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責任編輯︰羅嘉欣