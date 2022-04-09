【李家超參選特首】李家超回應「中央欽點」　強調參選出於對國家忠誠及香港熱愛

前政務司司李家超今日（9日）下午2時半舉行網上記者會，宣布參選第六屆行政長官選舉。他表示，參選決定出於對國家的忠誠，對香港的熱愛，並宣布未來施政三大方向，而根據其社交網站，李家超競選口號為「同為香港開新篇」。詳情即看：下一頁

李家超在記者會上被問到是否屬「中央欽點 」，他回應時指過去一直與中央不同機構溝通時，是本着將香港最佳的利益為依歸，而是次參選是出於個人對於國家的忠誠、香港的熱愛，以及對於市民的盡責。

他又表示歡迎任何人參選，只要任何人得合資格都樂意在辨論場合討論施政意見，又指自己與中央溝通時，認為中央是非常考慮香港人的意見，而他是次參選的目，在剛剛發表的講辭中亦提及有三大方向，包括讓香港市民有一個做事的政府、有擔當的政府，以及會令市民受惠的政府。

對於他被質疑一直只負責警務及保安的工作，或未能全面領導港府，他回應時指，政府並非要行政長官一個人要做所有事情，行政長官要做的事要有領導才能，讓整個特區政府有共同的理念，從而令整個團隊可以做到事及有承擔，惠及市民。

他強調團隊有不同的人才有不同的熱誠及智慧，他在組班時亦會充分考慮在不同方面的熱誠及經驗，從而令整個政府團隊在多方面都有強項，從而在團隊精神當中共同發揮「1+1大於2」的政府。他重申就算來自哪個背景，目的只有一個，就是整個政府團隊在做事時，是否會有結果，而該結果是否可為市民帶來幸福。

至於有外界質疑他在商界方面的人脈較少，他認為行政長官最重要是公平及公正：

我可能不及某些人，與某一部分人士有那麼深入的關係，但這一個正正是確保香港特區政府會公平公正處理事情。

他又說自己沒有任何包袱，只有一個目的，就是可以做到事且每一個人都可以受惠，重申整體的利益是他的首要考慮而非某一個界別的利益。

因為最後我哋講緊700萬個市民，我哋係講緊每一個人嘅福祉。

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記者：郭詩詩