【核酸檢測】王喜鼻孔傷口已全癒合　表示網民不用向他道歉：因為得到我的寬恕

▲ 王喜決定不再追究負責檢測的工作人員。

去年移居英國的藝人王喜，在4月3日由英國飛抵台灣，可是入境期間接受核酸檢測時不幸發生意外。

王喜到台灣後，入境時接受核酸檢測發生意外，被醫護人員捅傷鼻腔流出大量血液。王喜一直在網上更新事件，並公開呼籲這位捅傷他的女土自首。核酸檢測呈陽性的王喜，事後被送往隔離營入住。

【新冠肺炎】王喜入境台灣接受核酸檢測發生意外 受傷鮮血兼確診馬上送往隔離

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引起網上罵戰

之後，王喜在個人社交平台貼出一張佈滿鮮血的口罩，以及一段他戴著該口罩的影片，更表示要「通緝兇手」。可是此舉引起部份台灣網民不滿，認為王喜這是「公審」，在侮辱台灣醫護，叫他滾出台灣。

另一方面亦有網民撐王喜，覺得他受傷應投訴，結果雙方隔在網上展罵戰。同時，有網民當和事老，覺得只是文化差異做成溝通誤會。

▲ 王喜接受核酸檢測發生意外。

王喜寬恕工作人員

日前，王喜在個人社交平台以「陰陽陰陰」為題，上載一張躺在牀上的照片，相中只見他的雙腳。

他表示近日檢測呈陰性被送往住處繼續隔離，稱已原諒弄傷他及寬恕在事件中辱罵的人，寫道：

由於4月4號和6號兩次南投草屯檢疫所PCR結果都是陰性，所以衛生署將我送返住處，繼續餘下幾天的居家隔離。不用告訴我捅傷我的那位工作人員是誰，因為她早已得到我的原諒。

▲ 王喜正接受居家隔離。（取自王喜facebook）

此外，王喜對因此事而曾責罵他的網民表示：

每位辱罵香港人、家母和我的你妳，無論來自哪種暗角，都不需要向我道歉，因為你妳正在得到我的寬恕。右鼻孔的傷口已在4月5號晚完全癒合，希望所有因此而生的裂痕都能早日癒合。這裏不是，為了令我不開心而讓我來；我也不是，為了令這裏不開心而來。陽的陰不了，陰的陽不了。