【發言全文】李家超宣布參選特首　施政以結果為目標解決問題

▲ 前政務司司長李家超宣布參選特首。（直播截圖）

前政務司司長李家超宣布參選特首，今日下午會見傳媒。以下為他的發言全文：

中央人民政府已經批准我的辭職，免去我香港特別行政區政府政務司司長的職務。現在，我向大家宣布，我決定參加第六屆香港特別行政區行政長官選舉。

40多年來，我跟隨香港發展進程，一步步走到特區政府的管治班子，經常反思，我們要怎樣做，香港才可以變得更好?

今年是香港回歸祖國25周年，承前啟後，意義重大。極需把握好機遇，邁上新發展台階。過去兩年多，我看到香港由亂及治的變化，看到發展變革的契機，深深感到，未來5年是香港由治及興的關鍵時刻。

經過深入思考，我決定出來參選，承擔歷史使命，與社會各界和香港廣大市民一起推動香港向前。我期盼看到一個充滿活力的香港，一個人人都有幸福的香港，一個高度開放的香港，一個廣泛團結的香港，一個社會安寧的香港。

這個決定，出於我對國家的忠誠、對香港的熱愛、對市民的負責，我有信心迎戰公職生涯中的最大挑戰。

對於未來施政，我有三個主要方向，一是以結果為目標解決不同的問題，二是全面提升香港競爭力，三是奠定香港發展的穩固基石。

我出身基層。小時候在公屋長大，親歷基層市民的困難。深信政府施政，必須以解決市民的問題為首位。

我是一個務實的人，一向相信做事除了要符合程序，更要以結果為目標。我會從政府理念和做事方式作出變革，提升施政效率。我要建立團隊觀念，做事的時候不分「你或我」，強化「我和我們」共同解決問題的團隊文化。變革，不是為變而變，好的政策，好的做法會保留。

長期以來，香港累積一些深層次的問題，包括房屋、醫療、青年發展等，未能很好地解決。變革的目的，是為了達到更好的成果，惠及社會和市民。如果我能成功當選，新一屆政府會在「愛國者治港」原則下，積極與社會各界和市民互動，制定解決各種問題的政策措施，讓市民真正得到實惠，分享發展紅利。

未來5年，香港進入發展的新時期，必須全面提升競爭力。

在「一國兩制」制度優勢之下，國家「十四五」規劃、粤港澳大灣區建設及惠港政策，為香港提供良好發展機遇。只要我們把握好，善用自身優勢和特長，打造新的經濟增長點，主動融入國家發展大局，香港就會前途無限。

香港要繼續保持國際大都會特色，不斷擴大國際聯繫、进一步提升良好營商環境，體現包容、多元、開放的特質，進一步鞏固和提升包括金融、貿易、航運、創科等領域的競爭力。香港既要搭上國家發展號的高速列車，亦在世界的競爭中形成自己新優勢，還要做好國家與世界各國增進聯繫的通道和橋樑。這是香港的活力所在。

我們還要為香港開創新篇，奠定穩固的基石。

未來5年香港要加快發展，必須鞏固得來不易的穩定局面，創造一個安定、穩固的環境，讓香港無後顧之憂，可以大步前行。香港特區行政長官要維護香港的整體利益，保障香港不受破壞。要建立一個忠誠、擔當的政府，守住「法治」這核心價值和施政的基石，確保在「一國兩制」下，香港長期繁榮穩定。

我在政府服務40多年，深知一個人的能力再大，也是有限的。要達至以上的施政目標，必須依靠社會各界、全港市民的共同努力。如果我成功當選，在我領導下的第六屆政府將會以誠懇的態度走入社區傾聽民意，亦會積極延攬人才、組建團隊，推薦、委任各領域有經驗、有能力的人才、專家，擔任政府及其他管治機構的要職，齊心協力、共同做好各方面工作。

這將會是一曲新的交響樂。我會當指揮，讓當中每一位成員，發揮其優勢，盡展其所長，創造「一加一大於二」的協同效益，共同為香港奏出更輝煌的新樂章。

世界大變，不進則退。香港慢不得，也等不起。如果能成功當選，我會帶領第六屆特區政府高效施政，團結社會各界和市民，大力推進「一國兩制」的成功實踐，把香港建設得更加美好。

香港的發展，涉及香港人的福祉，亦受全國14億同胞的關心，亦受世界各國的關注。我們要為自己，為下一代，為香港，為國家，做出優異成績。

香港值得有更好的未來，更好的生活，更好的發展，但這一切不會自然發生。我深信我提出的三個方向，即施政以結果為目標、全面提升競爭力、奠定穩固基石，會確保我們更有能力應對未來不同的挑戰。

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記者：陳葆琳