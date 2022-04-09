【消費券1萬】三人涉協助套現消費券被捕　警方提醒市民如與商戶合謀套現或已犯法

▲ 政府於4月7日派發首輪5000元電子消費券。（資料圖片）

政府上周起開始派發首階段5000元電子消費券。警方今日（9日）表示，留意到近日有人在不同社交平台發帖文，公然聲稱可以用折扣價錢以現金兌換消費券，利用當中差價謀利。警方昨日 (8日) 展開行動，於旺角、深水埗及將軍澳以「欺詐」罪拘捕3名男子，年齡介乎33至45歲，涉嫌與案有關。

▲ 警方西九龍總區重案組署理總督察林子鎌（左）及財富情報及調查科署理總督察戴焯賢（右）。

警方西九龍總區重案組署理總督察林子鎌表示，近日有人在網上平台登廣告，聲稱以折扣價，現金兌換消費券，並相約有興趣市民到指定地點或店舖，透過商店付款碼，以現金兌換消費券，賺取差價謀利，涉約8至9折。

警方派出探員，假扮有意套現消費券，先後在旺角、深水埗及將軍澳成功引出疑犯，並採取拘捕行動。涉事的3名疑犯年齡介乎33至45歲，報稱為店舖東主及售貨員，均涉干犯欺詐罪，協助市民套現消費券，並追查曾套現消費券的人士，不排除有更多人被捕。

財富情報及調查科署理總督察戴焯賢亦提醒市民，消費券只可用於本地消費，不可用於套現或其他用途，市民如聯同商戶，以不法手段製造虛假交易紀錄，或合謀套現消費券，或已干犯串謀欺詐罪，最高可被判監14年。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：郭詩詩