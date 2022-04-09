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【李家超參選特首】承諾當選後會多與市民溝通　李家超：要用心去做用誠懇態度去做

社會 15:20 2022/04/09

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李家超宣布參加第六屆行政長官選舉。（陳永康攝）

前政務司司李家超今日（9日）下午2時半舉行網上記者會，宣布參選第六屆行政長官選舉。他表示，參選決定出於對國家的忠誠，對香港的熱愛，並宣布未來施政三大方向，而根據其社交網站，李家超競選口號為「同為香港開新篇」。詳情即看：下一頁

在記者會上，他被問到如何解決本港的「撕裂」問題，他回應時稱明白香港有不同意見及分歧，但認為這是自由開放城市的現象。他表示一直會走入社區，又強調這不可以只是一個「行為」，態度及出發點才是最重要，「尤其是要真誠，才可讓其感受到他的誠意」。

他坦言此是一個挑戰，惟港府有責任要多溝通，因如不嘗試去做，就不可能會做得到。他又承諾在當選後就一定會與市民多溝通：

唔止係行動上做，而且係要用心去做，用誠懇嘅態度去做。

他又說理解年輕人對於不同事情有不同的看法，建議市民以結果去看他們的誠意：

當市民對特區政府不滿意的地方，好可能是他期望的結果無法出現，當然我知道有陣時出現唔到係因為多方面嘅理由。

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記者：郭詩詩

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