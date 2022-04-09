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【第五波疫情】新增2,535宗確診個案　快測陽性病例上升【不斷更新】

社會 16:36 2022/04/09

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新增2,535宗確診個案，快測陽性病例上升。

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。今日新增2,535宗確診個案，其中快測陽性個案有1,638宗。

【16:30】

再多62名染疫者離世　今波疫情累計8492宗死亡個案，死亡個案包括2名較年輕患者。詳情即看:【下一頁】

【16:30】

政府交代最新疫情，今日新增2,535宗確診個案，其中快測陽性個案有1,638宗，較昨日增加多3成。今日確診個案中，有13宗是輸入個案。

其他疫情焦點新聞：

【兒童染疫併發症】兒科醫生拆解「多系統發炎綜合症」　注意9大警號症狀，詳情即看:【下一頁】

【復課檢測】教育局擬要求學生進行較頻密快速測試　楊潤雄：令學校環境更安全，詳情即看:【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組

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