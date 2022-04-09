【第五波疫情】新增2,535宗確診個案　快測陽性病例上升【不斷更新】

▲ 新增2,535宗確診個案，快測陽性病例上升。

本港第五波疫情回穩，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。今日新增2,535宗確診個案，其中快測陽性個案有1,638宗。

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再多62名染疫者離世 今波疫情累計8492宗死亡個案，死亡個案包括2名較年輕患者。詳情即看:【下一頁】

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政府交代最新疫情，今日新增2,535宗確診個案，其中快測陽性個案有1,638宗，較昨日增加多3成。今日確診個案中，有13宗是輸入個案。

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責任編輯：TOPick港聞組