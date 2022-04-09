【死亡個案】再多62名染疫者離世　今波疫情累計8492宗死亡個案

▲ 醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

張竹君在會上公布，今日共新增2,535宗確診個案，包括897宗核酸檢測及1,638宗快速檢測個案。她說，今日沒有新增院舍出現個案。在死亡個案方面，公立醫院再多62宗死亡個案，令今波疫情累計死亡個案共8492宗，呈報個案的病死率約為0.72%。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時共9285人留醫；過去24小時新增3名病人情況危殆、目前有17人情況嚴重，66名危殆病人於深切治療病房留醫。

過去24小時（4月8日）有53名染疫病人死亡，涉35男18女，介乎58至107歲，34人來自院舍，其中34人無打針、17人打一針、5人打2針、1人打3針，65歲以上有48位，昨日2名較年輕離世病人詳情如下：

58歲男病人：本身有神經內分泌瘤，已擴散至不同身體部位包括骨、肝及腦。他在3月24日因為呼吸困難血氧量下跌而到急症室求醫，當時其核酸檢測呈陽性，CT值是16。他其後入住內科病房，醫護曾為他作不同的治療，惟延至昨日中午離世。

60男病人：本身有運動神經元疾病而需長期臥床、難以吞嚥，亦曾出現吸入性肺炎、以及有糖尿及高血壓。他在4月3日因快速檢測呈陽性及發燒入院，其後醫護為他處方新冠口服藥物，但由於病人長期臥床身體比較差，以及有多種身體疾病，在昨天凌晨不幸離世。

另外因數據滯後，4月7日再多9人離世，涉5男4女，年齡介乎58至96歲。過去一日有1543人出院，7人入院篩查發現確診，同房8名病人被列為密切接觸者。

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責任編輯：郭詩詩