【全民快測】逾1200宗快測個案昨日採樣　張竹君：反映市民響應呼籲惟數字並非想像中高

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。

本港疫情逐漸回落，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（9日）出席疫情記者會，交代最新個案詳情。

本港今日新增2,535宗確診個案，其中快測陽性個案有1,638宗，較昨日增加多3成。張竹君表示，1,638宗快測陽性個案中，有1,592宗是快測平台呈報，其他是院舍或電話中呈報。而在1,592宗快測陽性個案中，有1,272宗是4月8日採樣。她又說當局沒有估計有三日全民檢測可揪出多少宗個案。

她說，過去數天數據顯示，核酸檢測及快測陽性個案均是同時向下降，而今日的核酸檢測是800多宗，理輪上快測陽性個案也應是差不多數字，惟今日有1,638宗快測陽性個案，反映市民在響應港府呼籲，由4月8日至10日一連三日做快測，但真實數字並非想像中高。

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責任編輯：TOPick港聞組