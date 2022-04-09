【強制檢測】再多25處所納入強檢　涉天水圍栢慧豪廷、鑽石山鳳鑽苑等【附名單】

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因應有初步陽性及確診個案曾到訪，再有25幢大廈被納入強制檢測公告，有關市民須於4月10日至11日內完成檢測。當局指，任何曾於指明期間及時段身處指明地點的人士，不論以何種身分身處該等地點，包括但不限於全職、兼職和替假員工、住客、學生及訪客，均須完成強制檢測。指明時間及時段可按此瀏覽。

25幢大廈包括：

沙田乙明邨明恩樓

大埔廣褔邨廣惠樓

大埔富亨邨亨翠樓

天水圍天悅邨悅榮樓

上水太平邨平熙樓

天水圍天盛苑盛頤閣

屯門安定邨定龍樓

九龍城德朗邨德瑤樓

藍田啟田邨啟信樓

屯門大興邨興平樓

大圍美田邨美景樓

將軍澳廣明苑廣隆閣

牛池灣坪石邨紅石樓

觀塘順天邨天瑤樓

鑽石山鳳鑽苑

黃大仙樂富邨樂謙樓

觀塘寶珮苑寶珊閣

鰂魚涌益發大廈

元朗朗屏邨玉屏樓

天水圍栢慧豪廷7座

沙田廣林苑興林閣

青衣長安邨安泊樓

青衣長康邨康豐樓

將軍澳景林邨景桃樓

牛池灣彩雲(二)邨明麗樓

港府指，3個月內曾經檢測呈陽性結果的人士，包括衞生署已記錄的核酸檢測陽性個案，以及已向衞生署申報的自行快速抗原測試陽性個案，無需接受強制檢測。至於須接受強制檢測的人士，除上述經快速抗原測試呈陽性並已作出申報者，必須按相關強制檢測公告進行核酸檢測，而不能使用快速抗原測試，以符合公告要求。換言之，快速抗原測試陰性結果不會獲視作為符合強制檢測要求。

此外，除非持有醫生證明書證明因健康原因而未能以鼻腔和咽喉合併拭子樣本進行檢測，否則須接受強制檢測的人士不能遞交深喉唾液樣本以符合強制檢測要求。

政府宣布，由3月31日起，提高與強制檢測、隔離和檢疫要求相關規例的罰則：

不遵從強制檢測指示/強制檢測公告：最高可被罰款25,000元及監禁6個月

不遵從「圍封強檢」下的檢測規定：最高可被罰款50,000元及監禁6個月

不遵從檢疫令/隔離令：訂明為罪行，最高可被罰款10,000元及監禁6個月

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責任編輯：郭詩詩