【李家超參選特首】紡織及製衣界選委發聲明表示支持　冀其「剛柔並重」作風團結各界

▲ 李家超參選特首選舉，全體紡織及製衣界選委會委員連同立法會紡織及製衣界議員陳祖恒表示支持。（經濟日報資料圖片）

前政務司司長李家超今日宣布參選特首選舉。全體紡織及製衣界選委會委員連同立法會紡織及製衣界議員陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利、香港紡織業商會會長朱立夫等人，發聲明表示支持和認同。

該界別聲明指，李家超一直竭誠服務香港，以本港整體利益和香港市民的利益為依歸，參與政府多項工作，熟悉政府整體運作，亦有豐富的與內地相關部門交流合作的經驗。期望李家超以「剛柔並重」的作風，能團結社會各界，制定政策以改善民生和提振經濟，帶領香港盡快走出疫情陰霾，更好地融入國家發展大局。



聲明表示，紡織及製衣界選委會相信，他是一名願意與各界別溝通、合作的管治者，相信他可以團結各工商專業領域，共同為香港發展謀定策略。

聲明又提及，後疫情時代，香港正面對回歸以來最嚴峻的挑戰，「通關」是業界一直關注的議題，經濟有待復甦，眾多民生難題，如房屋、就業、教育、醫療等領域的難題有待解決。在此關鍵時刻，需要一位信念堅定、有承擔、執行力強的行政長官。

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責任編輯：陳葆琳