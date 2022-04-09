【李家超參選特首】紡織及製衣界選委發聲明表示支持 冀其「剛柔並重」作風團結各界
前政務司司長李家超今日宣布參選特首選舉。全體紡織及製衣界選委會委員連同立法會紡織及製衣界議員陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利、香港紡織業商會會長朱立夫等人，發聲明表示支持和認同。
該界別聲明指，李家超一直竭誠服務香港，以本港整體利益和香港市民的利益為依歸，參與政府多項工作，熟悉政府整體運作，亦有豐富的與內地相關部門交流合作的經驗。期望李家超以「剛柔並重」的作風，能團結社會各界，制定政策以改善民生和提振經濟，帶領香港盡快走出疫情陰霾，更好地融入國家發展大局。
聲明表示，紡織及製衣界選委會相信，他是一名願意與各界別溝通、合作的管治者，相信他可以團結各工商專業領域，共同為香港發展謀定策略。
聲明又提及，後疫情時代，香港正面對回歸以來最嚴峻的挑戰，「通關」是業界一直關注的議題，經濟有待復甦，眾多民生難題，如房屋、就業、教育、醫療等領域的難題有待解決。在此關鍵時刻，需要一位信念堅定、有承擔、執行力強的行政長官。
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責任編輯：陳葆琳