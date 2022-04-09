【金宵大廈2】「金宵迷」嫌第3單元李施嬅出場太少　「城寨英雄GO」口碑兩極

▲ 《金宵大廈2》

《金宵大廈2》在本周一（4月4日）首播，一如上輯《金宵大廈》般，全劇以單元貫通。在《金宵大廈2》頭兩個單元「七樓半」、「雙魚」，口碑不俗，劇迷大多表示演員演得出色，同時劇情警世，而且拍攝具電影感很有氣氛，整體口碑不俗。

可是昨晚（4月9日）播出的《金宵大廈2》第5集「城寨英雄GO」上集，似乎未能得到普遍觀眾歡心。

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《城寨英雄》為藍本

「城寨英雄GO」劇情講阿晴（李君妍飾）、楊洋（劉子碩飾）和豪強（伍禮騫飾）是打機隊友，3人試玩一款叫《城寨英雄Go!》的新遊戲而被吸入遊戲世界內，處身於「元宇宙」的城寨故事當中。

而任世嘉（韋家雄飾）為了尋找兒子任天堂（劉頌鵬飾）也走入遊戲世界內，於是眾人要合力打爆機。

因為《城寨英雄Go!》此遊戲以TVB劇《城寨英雄》為藍本，所以更有吳家樂飾演「馮春美」、林子善演「畢得了」、歐瑞偉演「楊竹鑾」。

可是畢竟《城寨英雄》已是2015年播出的劇集，觀眾印象已有點模糊，加上劇中以打遊戲機為背景，對於沒打機嗜好的觀眾來說較難投入。

網民紛紛在TVB的facebook留言表示：「呢集無興趣，會skip等下個古仔先至會睇」、「希望多點男女主的戲份。」、「呢集完全唔好睇！」、「今集悶到嘔！未睇完已經熄電視」。

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網民口碑兩極

其實「城寨英雄GO」都是貫徹《金宵大廈》系列作風，都是藉每個奇幻的單元去講現實世界的問題，比如今個單元內，阿晴被標籤為「剩女」、楊洋被視為考試的失敗者、豪強為追電競夢與家人有矛盾。

而且在拍攝上，亦頗見編導心思，場景都努力地營造出遊戲虛幻世界。

所以也有另一批網民表示：「個單元幾得意，而這集想帶出嘅寓意都幾多」、「其實今集好多details位嘅，啲NPC啦、lag機畫面、親情同世代差異、城寨英雄啦⋯係要有啲思考位⋯」、「今次呢個單元好好笑，但真係明既人先會捉到個笑點」等。

▲ 金宵迷嫌《金宵大廈2》第5集內，李施嬅太少出場。

但無疑第5集《金宵大廈2》內，女主角李施嬅出場的確十分少，難免令「金宵迷」有微言。此外，此單元以「元宇宙」打機世界為背景，觀眾覺得太抽離沒有代入感外，而且這集沒有驚嚇恐怖情節，使部份觀眾期望有落差。

未知下周一（4月11日）播出「城寨英雄GO」下集內容，能否挽回觀眾歡心。不過《金宵大廈2》尚有7個單元，所以且拭目以待，或有更精彩劇情。