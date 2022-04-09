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【李家超參選特首】多名選委到中環廣場交提名表格　陳智思：李家超願意聆聽意見

政治 17:06 2022/04/09

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行政會議召集人陳智思今交提名表格，支持李家超參選特首。(經濟日報資料圖片)

前政務司司長今日宣布參選特首，行政會議召集人陳智思、經民聯主席盧偉國、自由黨主席張宇人、鄉議局主席劉業強、選委界立法會議員管浩鳴等，下午到李家超位於灣仔中環廣場的競選辦公室，提交提名表格。

陳智思表示，李家超是特首合適人選，他長時間在政府工作，過去十年加入問責班子，相信有此背景的候選人，可以幫助香港邁向新一頁。對於有指李家超不熟悉財，陳智思認為，不論政府內外，都不可能有一個人能夠熟悉所有範疇。

他說，李家超熟悉政府運作，日後處理各種議題，則要視乎其班子內有甚麼人選。他形容，李家超願意聆聽意見，當選後需要與各界接觸，聽取不同專才的意見。

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責任編輯：陳葆琳

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