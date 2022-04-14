【正能量】退休建築師講解公共遊樂場演變 盼兒童在遊戲中享受快樂童年

▲ 屯門公園共融遊樂場的攀爬塔上的繩網橋。（圖片：被訪者提供）

已經是退休人士的建築師陳澤斌，為何有興趣在「三月百課」分享「遊樂場要點樣玩先至正」（三月百課）這題目呢？原來屯門公園共融遊樂場是他在建築署最後有份參與的項目，當時智樂兒童遊樂協會招募了兩間學校（包括特殊學校）共17位學生作為「小小遊樂場專員」，共同為這遊樂場提供意見。

陳澤斌指兩位園境師很有耐性引導學生，令他們的創意也得到發揮。「我2017年退休時都未落成，但2018年落成後很受歡迎，平均每日也有2,000人次使用。」

他說計劃完成後約一年，在一個場合再見到那些有特殊需要的學生和他們的家長，有一位媽媽走過來跟他說：

我的兒子參加了計劃之後，學到了學校裏學不到的東西。他在參與計劃時，每天放學回家都很快樂地跟我講述當天在學校發生的事情。他以前是不懂得表達自己的感受的，開心或唔開心也不知道。現在他懂得表達自己的感受了！

特殊學校的校長也跟他說，學生參加了這個計劃之後有很明顯的進步，上課時懂得主動發表意見。

▲ 「小小遊樂場專員」一起為屯門公園共融遊樂場提供意見。（圖片：智樂兒童遊樂協會提供）

陳澤斌在「三月百課」的分享中，除了講述遊樂場自六、七十年代演變的歷史，還集中講解屯門公園共融遊樂場的特色，如可以瞓係到玩的盪鞦韆，傷殘人士也可以玩的彈床、滾筒滑梯、化石沙枱，回應學生需要的繩網橋、觸感牆、嬉水平台等。本來有學生提到屯門遊樂場悶到喊的看法，相信現在會改觀了。

香港的學生讀書都幾辛苦，學校家長注重成績，而且傳統的教學是單向的，我希望小朋友有多一些靈活的學習，所以遊戲的重要性是需要推廣，希望家長、教師及政府也可以聽聽這視頻，因為香港需要改變教學的模式，更加互動。而政府要發展創意的產業，是需要自小培養，從小學階段培養自主學習有創意，遊戲是一個重要的媒介。

▲ 陳澤斌提到去年落成的新蒲崗東啟德遊樂場，特色在於有像倉鼠喜歡玩的人力滾輪（圖左），以及像樹般的旋轉吊椅（圖右），可同時玩鞦韆，又有旋轉的體驗。（圖片：智樂兒童遊樂協會提供）

陳澤斌提到2019年的施政報告承諾在未來5年，為超過170個的遊樂場翻新，不再是標準化的設計。「我希望5年後，小朋友不用跨區，而這些新遊樂場會為他們帶來新衝擊，啟發他們學習的主動性及創意。」

▲ 在屯門公園共融遊樂場的小小彈床，傷健兒童也可以同樂。（圖片：智樂兒童遊樂協會提供）

▲ 屯門公園共融遊樂場這圓錐形的繩網氹氹轉也很受歡迎。（圖片：被訪者提供）

設計葵青劇院獲讚

陳澤斌是1989年加入建築署，多年職涯難忘事之一是設計葵青劇院，總共花了8年才完成。「由畫圖設計、招標、地盤監工、落成後的表演測試，都是傳統建築師要負責的工作。」他說劇院設計是比較複雜，以迎合不同演出的需要。「我記得完工後作節目測試，第一次看崑劇，這個劇種很特別，可以說是大開眼界。」

但最令他感到窩心的，是有劇團盛讚這是當時來說，演出粵劇最好的地方。「粵劇有咁多的演出場地，因此聽到這feedback很開心，因為我設計時做過research，了解粵劇需要甚麼，證明努力有成果。」

▲ 這是陳澤斌花了許多心思設計的葵青劇院鳥瞰圖。（圖片：被訪者提供）

一帶一路論壇遇社會運動

2017年退休後，陳澤斌的義務工作都離不開建築，像2019年，他獲建築師學會委任為「香港建築師學會兩岸四地建築設計論壇及大獎」的籌委會主席，而當年論壇的主題是「塑造。無形：兩岸四地建築師與一帶一路及非洲建築」。

論壇是在2019年6月21日舉行，但香港發生社會運動，政府總部附近有很多群眾活動，常常出現封路的情況。「我們籌委會也很擔心論壇無法如期舉行，幸而當天的情況較我們想像中好，論壇順利舉行，全場滿座，十分幸運！」

陳澤斌說當年也邀請了數十位一帶一路國家（包括馬來西亞和緬甸）的建築系大學生來港參與論壇，可惜由於社會運動事件，沒有香港的大學生參與。後來伊朗、土耳其、南非和香港的演講嘉賓，專誠在論壇後再為學生舉辦了講座和工作坊，教導他們設計技巧。「有陪同香港中學生參加工作坊的視覺藝術老師跟我說，這些工作坊很有啟發性，令到學生眼界大開！」

▲ 2019年「香港建築師學會兩岸四地建築設計論壇」，邀請了伊朗的建築師來港參與，並在工作坊教導學生繪畫伊朗圖案的技巧，陳澤斌（左一）是論壇籌委會主席。（圖片：被訪者提供）

參選立法會望帶出深層次問題

退休後，陳澤斌另一為人認知的舉動，就是參選立法會選舉，但最終落敗。「是有少許不開心，但就算有幾大贏面，也可能會輸。」但在競選過程中，他曾與年輕業界傾談，了解他們的需要。

兩個問題，一是置業困難，他們的要求其實很卑微，不是要豪宅，但就算考了牌，拿到幾萬蚊人工，也買不到體面的單位。

陳澤斌昔日也是住公屋，所以很明白年輕人的想法。

另一個問題是年輕人沒有發揮的機會，工作沉悶。「土地政策的失誤，會窒礙經濟的發展，這些深層次的矛盾，令香港相比內地、新加坡發展得更慢，所以政府首要處理是土地政策的問題。」

現時陳澤斌代表香港建築師註冊管理局，聯同香港建築師學會，努力跟英國建築師註冊管理局商討互認雙方的建築學評審系統的可能性。若果達成協議，香港和英國獲承認的建築課程畢業生，都有資格報考兩地的建築師專業試，成為當地的註冊建築師。「英國的建築水準是很高的，我希望學生在外國開了眼界後，擁有跨國經驗，將不同的思維帶回香港，推動創意。」

▲ 2019年陳澤斌參加了建築中心的建築團，到伊朗和土耳其考察當地建築，如土耳其建築師Arolat 用現代手法設計的回教寺。（圖片：被訪者提供）

記者：何小雲