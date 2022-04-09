【天降小便】長沙灣倫美大廈男住客高空向街屙尿　網民狠批︰完全無公德心

▲ 長沙灣倫美大廈有男住客，在家中高空向街小便。

有名居於長沙灣倫美大廈男住客，竟然在家中高空向街屙尿，有住對面的街坊拍攝到此景像並在網上發帖，網民批評其行為非常噁心、沒公德心，如果該男子是新冠肺炎確診者，病毒可經其尿液傳播，更涉播毒危害他人。

▲ 一名老人在家中對外小便。（Facebook圖片）

倫美大廈男住客高空屙尿

有網民在facebook群組「長沙灣街坊互助社」發帖，事發在今日（9日）下午大約3時20分，目擊對面倫美大廈一中層單位，大約十多樓，有名身穿白底衫、「孖煙通」格仔短褲、戴眼鏡的白髮男子站在窗邊，他拉開褲向街小便。

從片長十多秒的影片所見，該老人向街屙尿，尿液水柱清晰可見，斷斷逐逐地小解。發帖目擊者標註時間日期外，寫道︰

長沙灣倫美大廈有住居（客）向街屙尿，附近街坊留意！

最新影片：

樓下平台單位中招

有關原帖文影片現已被刪除，不過有關帖文相片已被轉載至其他群組，包括「香港突發事故報料區」，轉載網民斥罵該男子「為甚麼要這樣做，究竟係咩心態，完全冇公德心」，其他網民留言表示變態噁心，​​「屋企冇廁所㗎？」、「咁離譜，下次會唔會直接拉屎嫁」等。

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倫美大廈位於長沙灣青山道388號，有80個單位，設有平台。有網民有感平台阻擋尿液，才不致於令路人中招，「好彩唔係街，樓下有平台頂住咗」，樓下居民或誤以為冷氣機滴水、「天降甘露」，有網民有感而發平台住客很慘中招，「幾時都話平台屋買唔過，以後租樓買樓都多加留意」。

另一方面，有網民質疑該老人家是否確診者，「可能中咗，喺房隔離緊，隔到傻」，如該男是新冠肺炎確診者，其病毒可經其尿液傳播，涉播毒危害他人。還有，有網民提出小便男是否有腦退化症才做出如此荒唐的行徑。

或涉高空擲物

該小便男行為對低層住戶造成嚴重滋擾，或可構成高空擲物罪行，根據《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下任何東西，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，則掉下該東西的人，即屬犯罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。若事件涉及更嚴重的罪行如投擲腐蝕性液體或誤殺等，警方可引用其他條例作出檢控。

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責任編輯：羅嘉欣