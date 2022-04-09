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李家超競選辦副主任16人橫跨政商界　包括東亞銀行李民斌、基本法委員會委員莫樹聯

政治 19:13 2022/04/09

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前政務司司長李家超今日宣布參選特首選舉。（陳永康攝）

前政務司司長李家超，今日正式宣布參選特首選舉，但其競選團隊暫未現身。早前已傳出競選辦主任之位由全國人大常委譚耀宗擔任。據了解，其競選辦副主任人數多達16名，涵蓋政商界代表及多名立法會議員等，當中包括基本法委員會委員、資深大律師莫樹聯，以及政府資訊科技前總監楊德斌。

另外，5年前曾為林鄭月娥擔任競選辦副主任的東亞銀行聯席行政總裁李民斌，今次亦為李家超團隊之一。全國政協委員方面，畢馬威中國前副主席龔永德、香港福建婦女協會主席蔡黃玲玲亦有加入；立法會主席梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正亦在競選辦副主任名單之上。

據悉，李家超正集合各界意見撰寫政綱，其中團結香港基金高級副總裁黃元山負責土地房屋政策、教聯會副主席鄧飛則協助教育政綱、霍啟剛料負責文化、體育政策。消息指，工聯會立法會議員吳秋北和麥美娟將為李家超準備勞工政綱。

此外，政制及內地事務局前局長譚志源、民建聯陳勇、資深傳媒人盧永雄等亦是副主任之一。政務司司長政治助理蕭嘉怡昨請辭，料她亦將協助李家超參選。

【李家超競選辦名單】

主任：全國人大常委譚耀宗

副主任：
政制及內地事務局前局長譚志源
基本法委員會委員莫樹聯
畢馬威中國前副主席龔永德
東亞銀行聯席行政總裁李民斌
資深傳媒人盧永雄
全國政協委員楊德斌
全國政協委員蔡黃玲玲
全國青聯副主席梁宏正
立法會議員陳勇
立法會議員黃元山
立法會議員鄧飛
立法會議員霍啟剛
立法會議員黃英豪

（選舉開支代理人）
立法會前秘書長吳文華
全國政協委員陳清霞
信和集團副主席黃永光

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撰文 : 傅流螢

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