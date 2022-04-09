李家超競選辦17位副主任橫跨政商界　包括東亞銀行李民斌、基委會委員莫樹聯

▲ 李家超競選辦主任及副主任今齊現身。

前政務司司長李家超，今日正式宣布參選特首選舉，其競選團隊今亦全部現身。其中，競選辦主任由全國人大常委譚耀宗擔任，副主任多達17名，涵蓋政商界代表及多名立法會議員等，包括基本法委員會委員、資深大律師莫樹聯，以及政府資訊科技前總監楊德斌。

而5年前曾為林鄭月娥擔任競選辦副主任的東亞銀行聯席行政總裁李民斌，今次亦為李家超團隊之一。全國政協委員方面，畢馬威中國前副主席龔永德、香港福建婦女協會主席蔡黃玲玲亦有加入；立法會主席梁君彥之子、全國青聯副主席梁宏正亦是副主任之一。

據悉，李家超正集合各界意見撰寫政綱，其中身兼團結香港基金高級副總裁的立法會議員黃元山將主力負責撰寫政綱，涉及土地房屋政策，教聯會副主席鄧飛和體演文出界立法會議員霍啟剛，則分別負責教育及文化、體育政策。

此外，政制及內地事務局前局長譚志源、民建聯陳勇、資深傳媒人盧永雄等亦是副主任之一。

政務司司長政治助理蕭嘉怡昨請辭，她表示，將會全力支持李家超參選行政長官，在競選辦擔任義工，協助競選相關工作。

【李家超競選辦名單】

主任：全國人大常委譚耀宗

副主任：政制及內地事務局前局長譚志源、基本法委員會委員莫樹聯、畢馬威中國前副主席龔永德、信和集團副主席黃永光、東亞銀行聯席行政總裁李民斌、全國政協委員楊德斌、全國政協委員蔡黃玲玲、全國政協委員陳清霞、全國青聯副主席梁宏正、立法會議員陳勇、立法會議員黃元山、立法會議員鄧飛、立法會議員霍啟剛、立法會議員黃英豪、資深傳媒人盧永雄

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