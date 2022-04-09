【倫常悲劇】7旬父照顧腦麻痺女兒50年　不忍受苦用棉被焗死再服藥自殺

▲ 台灣一名7旬父親不忍腦麻痺女兒受病痛折磨，用棉被把她焗死。

父母要照顧長期病患的子女，壓力非常大。台灣一名7旬父親50年來，一直用心照顧患有大腦麻痺症的女兒，因不忍女兒再受病痛折磨，而用棉被把她焗死，自己則服藥自殺未遂，最終被法院判處監禁2年半。

綜合台灣傳媒報道，新北市一名70多歲的陳姓父親，需長期照顧自5歲便患上大腦麻痺症的女兒。女兒既無法說話及自理，日常生活依靠父母照顧。2020年2月29日晚上，女兒牙痛難耐，可是由於新冠肺炎疫情關係，擔心她會染疫，因此沒安排她送醫拔牙。

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殺女後服藥自殺不遂

女兒服用10顆止痛藥，也無法止住牙痛。陳父聽到女兒的哀嚎聲，感到難過，卻又無能為力。他想到讓女兒解脫，用棉被掩住女兒口鼻，最終她窒息死亡。他眼見女兒死去，也服用大量安眠藥尋死，翌日早上妻子發現他有異，因而報警求助。救護人員到場後發現其女兒已離世，陳父送往醫院後得以獲救。

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其後陳父向警方坦承殺害女兒，他自首表示，「我用棉被蓋住女兒不讓她呼吸，因為她患有先天性腦麻症（大腦麻痺症），近50年都躺在床上，需有人照顧，我不忍心看她這麼痛苦，就結束她生命」。他稱自己一人殺害女兒，也明知有罪。

老父被判監2年半

案件於去年1月在台北地方法院進行一審，判決書指出，陳父一直親力親為照顧女兒，也因此患上抑鬱症。案發時因女兒受牙痛之苦，陳父才決定讓她解脫再自殺，認為「如果沒有新冠肺炎疫情影響他對女兒病痛的判斷，這樣無私的照顧仍將持續下去。」一審向陳父兩度減刑，判處他2年6個月有期徒刑。

其後陳父提出上訴請求緩刑，但近日高等法院以一審判決無誤為由，維持2年6個月有期徒的判決。

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責任編輯︰王明芳