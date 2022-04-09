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【甲型禽流感】江蘇省鎮江市5旬婦感染H5N6　現時情況危重

社會 18:08 2022/04/09

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內地錄一宗人類感染甲型禽流感H5N6個案。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（9日）表示，正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，涉及一名居於江蘇省鎮江市的53歲女子，於發病前曾到訪活禽市場。她於3月24日出現病徵，並於3月26日入院接受治療，現時情況危重。自2014年至今，內地衞生當局通報共76宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

中心又提醒市民，如到內地或其他受影響地區，緊記避免到濕貨街市、活禽市場或農場。探訪親友時，留意是否有散養家禽。切勿購買活禽或新鮮屠宰家禽，避免接觸禽鳥或其糞便。到任何有活禽的地方時，應時刻保持個人及手部衞生。

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責任編輯：郭詩詩

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