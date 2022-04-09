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【熔斷機制】國泰印尼雅加達抵港航班5人染疫　當局禁國泰客機未來一周從雅加達到港

社會 18:18 2022/04/09

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當局禁止國泰航空營運的客機在本月10日至16日期間從雅加達着陸香港。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（9日）公布本港新增897宗核酸檢測陽性個案，以及1638宗快速抗原測試陽性個案，而新增個案中亦包括13宗輸入個案。

此外，截至4月9日零時零分，於第五波疫情期間共錄得8492宗死亡個案，當中由醫院管理局及公眾殮房報告的個案分別為8433宗及56宗，以及3宗由香港中文大學醫院報告的個案。至今本港累計死亡個案共有8705宗。

中心又指，由於國泰航空營運於4月8日由印尼雅加達飛抵香港的航班（CX798）有5名乘客經抵港檢測呈陽性，衞生署遂引用《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），禁止國泰航空營運的客機在4月10日至16日期間從雅加達着陸香港。

中心發言人強調，本地疫情仍然非常嚴峻，中心強烈呼籲市民繼續遵守社交距離措施，盡量減少外出，避免參加人多擠迫或不必要的活動或聚會，特別是跨家庭活動或聚會、宗教活動或聚會等，以減低患上新冠肺炎的機會，並避免病毒在社區傳播。

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記者：郭詩詩

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