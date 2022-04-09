【反起跑線聯盟】大結局悠悠幼稚園不敵地產霸權　監製導演透露籌備拍電影版

▲ 《反起跑線聯盟》

由梁詠琪、潘燦良、周家怡和強尼主演的VIU原創劇《反起跑線聯盟》在昨晚（4月5日）大結局，劇中樂悠悠幼稚園終不敵地產商收地而結業，家長及「七小福」舉行畢業禮送別幼稚園，場面感人。

正當角色以及觀眾傷感之際，片尾迎來彩蛋，孩子們換了新校服一同升上同一所小學。

在劇集播放後舉行的Facebook直播中，觀眾紛紛表示不捨希望能開續集，繼續見證「七小福」的成長。

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籌備拍電影版

《反起跑線聯盟》導演劉偉恒表示反應超出預期：「最難得看到小朋友也支持電視劇，而大家都感受到當中的歡笑和共鳴。」

劉偉恒坦言自己首次拍電視劇，經驗尚有不足：「但觀眾都非常包容，感受到戲組背後那份愛。這個劇組很有愛，由開拍至今這麼久，大家每天還緊密聯絡。我會好掛住劇組每一個人，也多謝香港而及海外的觀眾。」

至於監製黃子桓也在直播中表示後悔只拍15集，當初應該拍30集，劇情還有很多空間發展。經過一番商量，監製和導演都有意延續，準備積極籌備電影版，以原班人馬繼續這個溫馨有愛的故事。