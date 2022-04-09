  • 22°C
香港時間 : 2022409日 (週六) 21:53
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【反起跑線聯盟】大結局悠悠幼稚園不敵地產霸權　監製導演透露籌備拍電影版

娛樂 21:01 2022/04/09

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

《反起跑線聯盟》

由梁詠琪、潘燦良、周家怡和強尼主演的VIU原創劇《反起跑線聯盟》在昨晚（4月5日）大結局，劇中樂悠悠幼稚園終不敵地產商收地而結業，家長及「七小福」舉行畢業禮送別幼稚園，場面感人。

正當角色以及觀眾傷感之際，片尾迎來彩蛋，孩子們換了新校服一同升上同一所小學。

在劇集播放後舉行的Facebook直播中，觀眾紛紛表示不捨希望能開續集，繼續見證「七小福」的成長。

最新影片推介：After Class專訪

籌備拍電影版

《反起跑線聯盟》導演劉偉恒表示反應超出預期：「最難得看到小朋友也支持電視劇，而大家都感受到當中的歡笑和共鳴。」

劉偉恒坦言自己首次拍電視劇，經驗尚有不足：「但觀眾都非常包容，感受到戲組背後那份愛。這個劇組很有愛，由開拍至今這麼久，大家每天還緊密聯絡。我會好掛住劇組每一個人，也多謝香港而及海外的觀眾。」

至於監製黃子桓也在直播中表示後悔只拍15集，當初應該拍30集，劇情還有很多空間發展。經過一番商量，監製和導演都有意延續，準備積極籌備電影版，以原班人馬繼續這個溫馨有愛的故事。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」萌爆搶鏡　5歲張曦晨曾演車婉婉童年
13:59 2022/03/30
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」萌爆搶鏡　5歲張曦晨曾演車婉婉童年
【反起跑線聯盟】強尼鼓勵兒子參與課外活動　開明爸爸：不要以自己準則看年輕人
15:59 2022/04/01
【反起跑線聯盟】強尼鼓勵兒子參與課外活動　開明爸爸：不要以自己準則看年輕人
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技
今日 13:03
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技

你可能感興趣

【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」萌爆搶鏡　5歲張曦晨曾演車婉婉童年
13:59 2022/03/30
【反起跑線聯盟】梁詠琪女兒「瑤瑤」萌爆搶鏡　5歲張曦晨曾演車婉婉童年
【反起跑線聯盟】強尼鼓勵兒子參與課外活動　開明爸爸：不要以自己準則看年輕人
15:59 2022/04/01
【反起跑線聯盟】強尼鼓勵兒子參與課外活動　開明爸爸：不要以自己準則看年輕人
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技
今日 13:03
【反起跑線聯盟】梁詠琪撰長文感謝台前幕後　與周家怡成朋友佩服潘燦良神級演技
反起跑線聯盟 爸媽心聲 家庭教育 育兒心得 導演 監製 電視劇 電影 強尼 周家怡

最高瀏覽

【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
今日 11:52
【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
今日 10:18
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
15:13 2022/04/07
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生