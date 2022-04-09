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【李家超參選特首】施政方向以結果為目標　劉兆佳：有意改變過去着重「程序導向」

政治 18:45 2022/04/09

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全國港澳研究會副會長劉兆佳。（經濟日報資料圖片）

政務司司長李家超今日宣布參選特首，提及3項施政目標，即看 : 【下一頁】。全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，李家超所提出以結果為目標的說法，表示新政府有意改變過去較為着重「程序導向」及「投入導向」的做法。

劉兆佳指，過去政府強調依程序辦事、貫徹程序公義，和資源的投放，但沒有認真嚴肅釐清具體的政策目標為何，以及目標是否達到，外界亦因此難以對其問責。

他續指，官員往往認為依足程序辦事及大量投放資源便等於解決問題，不深究程序是否合理或資源是否藥石亂投，容易自欺欺人，亦可藉此逃避問責。

劉兆佳認為，李家超提出以結果為本，表示政府將會積極有為地解決問題，清晰訂立政策目標，裁減不合理或架床叠屋的程序，精準投放資源，並容許各方面根據目標達成的程度向政府問責。同時，突顯公平合理原則的程序，仍要保留。他指出，以結果為目標，應是提升治理能力和治理水平的必然之舉。

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記者：陳葆琳

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