【鍾嘉欣有喜】鍾嘉欣再做媽媽　38歲生日報喜宣布懷虎B

鍾嘉欣(Linda)宣布有喜再做媽媽!在4月9日生日的靚媽鍾嘉欣,現時身處加拿大,Linda於香港時間的今日早上8時45分左右,在個人社交平台上載一對子女攬住她慶祝38歲生日的照片,相中的嘉欣同時並拿住超聲波照,報喜寫道:

We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year. 🐯

Thank you so much for the birthday wishes everyone.

My heart and hands are now full. ❤️✋

And, I’m really hungry…🤰🏻🍩🎂🍰

#happybirthday

#38yearsyoung

#april9