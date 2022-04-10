【鍾嘉欣有喜】鍾嘉欣再做媽媽　38歲生日報喜宣布懷虎B

鍾嘉欣（Linda）宣布有喜再做媽媽！在4月9日生日的靚媽鍾嘉欣，現時身處加拿大，Linda於香港時間的今日早上8時45分左右，在個人社交平台上載一對子女攬住她慶祝38歲生日的照片，相中的嘉欣同時並拿住超聲波照，報喜寫道：

We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year. 🐯 Thank you so much for the birthday wishes everyone. My heart and hands are now full. ❤️✋ And, I’m really hungry…🤰🏻🍩🎂🍰 #happybirthday

#38yearsyoung

#april9

Linda大概的意思：「好開心同大家宣布，我哋期待今年嘅小虎BB，感謝大家送上生日祝福，我感到好滿足，而且我仲好肚餓。」可說是鍾嘉欣最佳生日禮物。

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當幸福靚媽

鍾嘉欣在2016年2月與脊醫Jeremy結婚後一直長居加拿大，同年8月在加拿大誕下女兒梁愛晨（Kelly）。2018年9月，鍾嘉欣在家中順產誕下兒子（Jared Anthony Leung）。

早前一直傳TVB邀Linda演《星空下的仁醫2》，可是她卻推辭演出，如果屬實，可能是因為嘉欣懷孕故此未能答應演出。

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