  • 23°C
香港時間 : 2022410日 (週日) 10:25
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【鍾嘉欣有喜】鍾嘉欣再做媽媽　38歲生日報喜宣布懷虎B

娛樂 09:57 2022/04/10

分享：

熱門 1萬消費券 袁嘉敏 抗疫資訊通 金宵大廈2 快速檢測 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄 超市大搜查

鍾嘉欣（Linda）宣布有喜再做媽媽！在4月9日生日的靚媽鍾嘉欣，現時身處加拿大，Linda於香港時間的今日早上8時45分左右，在個人社交平台上載一對子女攬住她慶祝38歲生日的照片，相中的嘉欣同時並拿住超聲波照，報喜寫道：

We are very happy to announce that we are expecting a little Tigger this year. 🐯

Thank you so much for the birthday wishes everyone.

My heart and hands are now full. ❤️✋

And, I’m really hungry…🤰🏻🍩🎂🍰

#happybirthday
#38yearsyoung
#april9

Linda大概的意思：「好開心同大家宣布，我哋期待今年嘅小虎BB，感謝大家送上生日祝福，我感到好滿足，而且我仲好肚餓。」可說是鍾嘉欣最佳生日禮物。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

當幸福靚媽

鍾嘉欣在2016年2月與脊醫Jeremy結婚後一直長居加拿大，同年8月在加拿大誕下女兒梁愛晨（Kelly）。2018年9月，鍾嘉欣在家中順產誕下兒子（Jared Anthony Leung）。

早前一直傳TVB邀Linda演《星空下的仁醫2》，可是她卻推辭演出，如果屬實，可能是因為嘉欣懷孕故此未能答應演出。

最新影片推介：

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
11:21 2022/03/21
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
【母愛真偉大】鍾嘉欣回憶產後下體流血暈倒　痛苦掩面形容：像個大西瓜要通過一個小洞
11:31 2022/03/28
【母愛真偉大】鍾嘉欣回憶產後下體流血暈倒　痛苦掩面形容：像個大西瓜要通過一個小洞
【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血
12:26 2022/03/17
【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血

你可能感興趣

【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
11:21 2022/03/21
【諸朋好友】伍允龍罕談與鍾嘉欣8年情　曾被打壓遭嘲笑為奀星
【母愛真偉大】鍾嘉欣回憶產後下體流血暈倒　痛苦掩面形容：像個大西瓜要通過一個小洞
11:31 2022/03/28
【母愛真偉大】鍾嘉欣回憶產後下體流血暈倒　痛苦掩面形容：像個大西瓜要通過一個小洞
【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血
12:26 2022/03/17
【星空下的仁醫2】鍾嘉欣失視后心灰拒回大台　鄭嘉穎馬國明撞檔期續集大換血
娛樂人物職業 鍾嘉欣 演員 TVB 家庭關係

最高瀏覽

【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
11:52 2022/04/09
【奪命行山】疑行山拍照墮崖魂斷西貢撿豬灣　34歲港媽遺下14歲兒無依靠【附行山注意事】
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
10:18 2022/04/09
【王祖藍辭職】正式辭任TVB首席創意官　王祖藍離開大台以4個字作回應
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生
15:13 2022/04/07
【逆境創業】90後女生不甘被嘲愛上健身減肥　為儲錢開舖住劏房︰我非靠性感收生