【第五波疫情】林鄭月娥：完成全民快測後再檢視全民強檢需要【不斷更新】

▲ 特首林鄭月娥交代抗疫工作進展。（林宇翔攝）

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（10日）繼續出席例行疫情記者會。

【11：35】

被問到一旦復課後的停課標準，林鄭月娥指出須盡量讓學生恢復課堂，過正常的校園生活，未來不會輕易停課，尤其是Omicron徵狀輕微，而且絕大部分教職員已打針，由於現時客觀條件不同後，要以學生的利益為依歸。

【11：30】

對於政務司司長懸空，林鄭月娥表示，暫時未收到安排，不過原有由政務司司長進行的工作會繼續進行；至於特首選舉方面，林鄭月娥指繼續不會評論第六屆行政長官選舉，會確保這屆特首選舉會在完善選舉制度後，順利進行。

【11：25】

林鄭月娥指出，有些人認為學校可以疫苗通行證，政府不會以可以打針或者不打針去決定學生是否可以上學，因為上學對學生很重要，如果學校都需要疫苗通行證，對學生很不利。尤其3至11歲，有20萬名學生未打首針。她表示，「是否忍心令3成學生只可以留在家中網上學校？」

林鄭月娥強調，政府須以學生為本，小朋友可以上學，如果每位同學快測陰性才入學校，相信是較安全的方法，究竟是每天做還是日日做，這個仍研究中。

【11：19】

被問到在仍有數千宗個案水平放寬社交距離措施是否合適，林鄭月娥指，疫情情況已經與以前不同，面對Omicron傳播力極強但症狀較輕微，再以之前的標準看待已經不適合。

【11：12】

被問到會否在確診個案回落至3位數就考慮進行全民檢測，林鄭月娥認為，需要待全民快測三日完成後，再檢視全民強檢需要，需考慮香港疫情發展、港府的檢測能力及對市民的影響。

【11：08】

下星期三項重點處理工作

下星期復課詳細安排

4月21日逐步放寬社交距離安排

交還暫借用作隔離設施的公共屋邨

【11：00】

林鄭月娥表示，一連三日的全民自願快速檢測已到最後一日，呼籲市民今日繼續進行快測。林鄭月娥指，近日核酸檢測及快速檢測都有呈下降的趨勢，昨日快測平台的呈報個案有上升300多個個案，而且由過往無病徵佔三成，有病徵佔七成，昨日快測平台呈報個案無病徵佔七成，證明措施有助找出隱型患者。

林鄭月娥指，這次全民快速檢測成效需待4月12日才會有結果。

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記者：李榮忠