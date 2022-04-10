【復課安排】政府本周公布復課安排細節　放寬社交距離措施

▲ 林鄭月娥表示，未來不會輕易停課。

本港第五波疫情回穩，行政長官林鄭月娥今日（10日）繼續出席例行疫情記者會。

林鄭月娥表示，本周初公布復活節後學校復課詳細及放寬社交距離措施，復活節後學校將逐步恢復面援課堂，已就學童不接種疫苗是否需要返校前每天進行快速檢測等議題，徵詢校方、立法會議員的意見。她強調復課須管理好風險，將於日內與教育局局長公布詳細。

有意見認為學校可以使用疫苗通行證，林鄭月娥指出，政府不會以打針或者不打針去決定學生是否可以上學，因為上學對學生很重要，「是否忍心令3成學生只可以留在家中網上學習？」她又表示，如果學校都需要疫苗通行證，對學生很不利，尤其對3至11歲，因仍有20萬名學生未打首針。

林鄭月娥強調，政府須以學生為本，確保小朋友可以上學，如果每位學生快測陰性才進入學校，相信是較安全的方法，正研究是否要求學童每天檢測。

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被問到復課後的停課標準，林鄭月娥指須盡量讓學生上面授課堂，過正常的校園生活，未來不會輕易停課，尤其是Omicron徵狀輕微，而且絕大部分教職員已打針，由於現時客觀條件不同後，要以學生的利益為依歸。

至於放寬社交距離措施方面，林鄭月娥指，按現時疫情發展，可預期分3個階段、4月21日起於3個月內放寬社交距離措施，前題疫情沒有反彈，並呈下降的趨勢。

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記者：陳麗娜