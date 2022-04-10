【販運毒品】海關破最大宗懷疑冰毒案　檢4億共重700公斤毒品2本地男被捕

▲ 海關破最大宗懷疑冰毒案件，檢4億共重700公斤毒品2本地男被捕。（曾秋文攝）

海關3月18日至24日採取連串反毒品行動，破獲一宗大型毒品案件，合共檢獲約700公斤懷疑冰毒，估計市值約4億元，屬海關歷來破獲的最大宗懷疑冰毒案件；2名本地男子被捕，相信沒有流入本地市場，不涉及販毒集團。

海關毒品調查科機場調查課監督李文樂今日（10日）指，3月18日海關在香港國際機場檢查一批從墨西哥到港報稱載有變壓器的空運貨物，於三個大型變壓器內檢獲約447公斤懷疑液態冰毒。44歲及43歲本地男子前來收貨時被捕，他們受到內地物流公司委託，經調查後現已獲釋。

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香港海關跟進調查，並透過與內地海關緝私部門的情報交流後，於3月24日再在上水一個物流倉庫內搜獲10個工業用避震膠，並於避震膠內檢獲約253公斤懷疑冰毒。

海關相信犯案人士利用重型工業用的機械設備，只為逃避執法部門搜出毒品，但基於發貨國家為毒品生產國墨西哥，3部變壓器重量不一，再者墨西哥發貨變壓器並不常見，故執法人員進一步檢查相關變壓器。

海關指，疫情期間毒品販運的情況更為猖獗，基於毒品生產國因貨櫃不足導致貨品大量積存，一旦有貨櫃的時候便會將大量貨品運出海外。

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記者：陳麗娜、曾秋文