【安老院舍】羅致光：增加資助宿位是未來發展大方向　明年將建16間資助安老院

▲ 羅致光：增加資助宿位是未來發展大方向，明年將建16間資助安老院。（資料圖片）

勞工及福利局長羅致光今日（10日）發表網誌表示，在上周一立法會福利事務委員會就有討論，明年需要獎券基金撥款，以興建多項福利設施，包括興建16間安老院，涉及新增的2,801個宿位，為過往4年至今，啟動興建安老院數目第二多的一年；而現時資助安老宿位有四種模式，其中資助宿位的數目在過往四年，增加了17.4%，由約2.7萬個，增至3.2萬多個。

羅致光認為，增加資助宿位及改善私營安老院質素，是未來安老院發展的大方向，主體發展便會是以合約院舍為主，輔以院舍服務券及買位制度。日後在香港整體規劃上，若能提供更多院舍用地，即可興建更多合約院舍，建築成本由政府承擔，私營機構可以透過公開競投，當中一定比例作為非資助宿位，減少機構需在私人巿場租用場所，透過合約院舍的增加，逐步利用當中的非資助宿位，建立一個既具質素亦具規模的私營宿位巿場。

羅致光指，雖然現屆政府未能提供足夠資助安老宿位的數目，亦沒有訂立未來人口高齡化，安老服務所帶來公共財政挑戰的方案，但已建立了規劃機制，確保有足夠的資助宿位，以及多項資助宿位的政策工具，以應付未來的挑戰；而現有不少私營安老院質素強差人意的問題，將會定立時間表取締質素強差人意的安老院。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

私家醫院治療新冠病人：https://bit.ly/3icwPZ8

23間醫管局指定門診，預約及關愛專線：https://bit.ly/36kaO80

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠