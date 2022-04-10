【嬰兒睡眠】付$4200為4個月大BB報睡眠訓練無用　媽媽大呻：俾錢虐待成家人咁

▲ 港媽認為BB睡眠訓練反令全家受害。

小朋友睡眠質素差，令大人也難以安眠，坊間因而衍生「嬰兒睡眠專家」，教授家長如何訓練小朋友安睡。然而，有家長在網上討論區指出，曾與4個多月大的BB參加一對一的睡眠訓練，花費了4000多元，卻覺得是付錢虐待孩子，感到後悔。

有家長在連登討論區發帖分享參加嬰兒睡眠訓練的情況，當時BB只有4個多月，自初生起每數小時就醒一次，父母日間要上班，好像24小時沒有睡覺一樣，自然想找援手，希望BB和自己都可以一覺瞓天光。

報了一對一的睡眠訓練後，睡眠專家先要求家長看影片，然而家長覺得片的內容並沒有教她BB哭鬧時要如何安撫，全程只要媽媽堅持，

我個仔係唔會點嘔，除非病或者過飽，連初生都冇點嘔，但跟左佢方法後，晚晚喊到嘔！

最新影片：

否決家長做法要求跟足指引

她又指，睡眠專家要求她每日填時間表，必須跟足專家的指引，若多了或少了就會被責怪。不過，家長忘為，BB不是機械人，無可能每個BB都一模一樣。另外，睡眠專家又指房間不夠黑、BB不夠飽，未夠6個月大已要求BB用輔食代替1餐，家長未能做到，專家仍堅持要家長去做。

家長想採用BLW及全埋身餵母乳，亦被專家否決，必須跟專家的做法，結果BB抗拒，更弄巧反拙。她認為，專家經常無視她的提問，只是用機械式書本答案去回應，卻沒有給予實際可行在她BB身上的方法。

俾咗$4288，感覺超差，俾錢虐待成家人咁，好後悔！

帖文吸引不少網民回應，有同為家長的網民表示，見到該睡眠專家經常賣廣告，慶幸沒有購買課程。不過，亦有網民認為，家長購買這類課程是多餘，「瞓覺都要顧問，有冇痾屎顧問、行路顧問」、「有錢就係要俾人呃下㗎啦」。點擊睇更多網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

中醫教按摩助安眠

註冊中醫師馬琦傑過往曾在其facebook專頁表示，安全感是讓小孩安睡的重要因素。小孩特別容易受外界事物影響情緒，電視、手機的藍光、突如其來的聲音（如下雨、大力關門、或成人說話的聲音）。小孩幻想力特別豐富，加上安全感不足，睡覺時很易發惡夢、「不停扎醒」。

他表示，在嬰幼兒睡覺前，為他們按摩以下６個部位，有助紓壓安神，減少發惡夢、容易醒來的情況。

1.平肝：食指位置，從指拫推到指端， 按摩3至5分鐘

2.小天心：手掌根部，手掌外側肌肉隆起與內側肌肉隆起相交接的部位，按摩3至5分鐘

3.印堂：額頭，兩眉之間的中間點，揉3至5分鐘

4.耳朵：搓暖耳朵

5.頭頂百會：按摩頭頂正中央

6.腹部、背部：按摩這兩個部位，若用砭石按壓效果更佳

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」 立即參加︰https://bit.ly/3CrwGul

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/34FTtW9

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周日早上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰王明芳