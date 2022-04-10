【絕世筍盤】42歲單身男曬豪宅相徵婚列三大條件　拍拖送新iPhone生仔即送北海道物業

▲ 42歲單身男曬豪宅徵婚。

拍拖7拖都失敗告終的台灣42歲單身男子，近日在網上公開徵婚，他附上豪宅內部的照片，揚言「這是我家，房子三間，土地兩筆」，照片所見豪宅內部裝修豪華，感覺寬敞，對女士來說可以說是「筍盤」。

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需要附合以下三項條件

居住在台灣屏東縣的伍姓男子，前日（7日）在facebook群組「爆廢公社」發帖，公開徵婚，而女友需要附合以下3項條件，一是35歲以下，二是身高體重指數（BMI）正常的女子，三是有正常工作。他稱成功交往即送iPhone 13一部，生1個孩子就送1層北海道物業，還附上北海道物業的外觀圖，引起網民熱議。

他指自己喜歡旅行，強調自己私生活健康「不煙小酌不檳榔」，其後有台媒聯絡上該伍姓男子，並到其豪宅視察，佔地面積逾3500呎，旁邊還有一大片草地，身高1米67，體重68公斤的伍男向記者表示，平時靠物業收租月入約10萬元新台幣（約2.5萬港元），之前曾交往過7個女友，亦曾嘗試用交友軟件尋找真愛，但多次碰壁，並指出因為屏東鄉下沒有婚友社，現在疫情又難聯誼，所以才想在fb發文徵友。

伍男透露，網上發帖後已有3名女子私訊聯絡，並一直傾談，其中1名女子更相約他見面吃飯，希望能進一步認識。

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責任編輯︰陳麗薇