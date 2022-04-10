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【TVB劇】楊明獲「放生」演港版《華燈初上》　王晶監製姚子羚演見習媽媽生　　

娛樂 11:25 2022/04/10

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王晶為TVB監製港版《華燈初上》。　

由林心如、楊謹華主演的Netflix台劇《華燈初上》成功引起話題，有指TVB亦將製作一個類似《華燈初上》的劇作，並邀王晶任監製及編審，這即是繼2019年劇集《荷里活有個大老千》後，王晶再與TVB合作劇集。

據指，今次由王晶監製的TVB港版《華燈初上》以8、90年代香港大型夜總會為背景，由姚子羚演「見習媽媽生」，相信角色將甚有發揮，有望挑戰視后。

至於其餘參與的演員包括有蔡潔、傅嘉莉、莊思明，以及近期受TVB力捧的港姐陳聖瑜，這次亦將是她首次正式演劇集的處女演出。另外，還有王晶愛將陳法蓉參演。

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楊明任男主角

至於男主角有傳為因有官司在身而已停工一年多的楊明，他將獲TVB「放生」在新劇飾演夜總會睇場古惑仔，與姚子羚及蔡潔有感情線。

但楊明在年前因不小心駕駛罪成，獲判監18日及停牌2年，獲准保釋上訴。他自去年11月4日判刑後，至今仍在等待上訴。

王晶昨日接受傳媒訪問，被問到新劇起用楊明會否擔心其官司的發展影響到拍攝及播映期時，王晶表示演員由TVB安排，既然TVB有信心，他當然也沒有問題，並謂男一早已定了由楊明主演。

至於楊明回應較保守，表示暫未收到有關方面通知，一切工作待公司安排。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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